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На Киевщине запретили все развлекательные мероприятия после 21:00

Валентина РоманенкоПятница, 9 июня 2023, 15:37
На Киевщине запретили все развлекательные мероприятия после 21:00
иллюстративное ФОТО: PIXABAY

Решением оперативного штаба на Киевщине вводят ограничения: все развлекательные мероприятия должны заканчиваться не позднее 21:00.

Источник: Киевская областная военная администрация в Telegram

Дословно: "На заседании оперативного штаба КОВА приняли решение о временных ограничениях. Поэтому на Киевщине все развлекательные мероприятия должны заканчивать свою работу не позднее 21:00.

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Комендантский час продолжает действовать с 00:00 до 5:00. Поэтому на этот период все развлекательные заведения без исключения должны прекращать свою работу".

Детали: В обладминистрации напоминают, что за нарушение комендантского часа законом предусмотрена ответственность.

Сообщается, что проверки по соблюдению норм в регионе будут проводиться регулярно с привлечением сотрудников полиции.

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Темы: Киевская областькомендантский час
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