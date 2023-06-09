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Решение суда ООН по первому иску Украины против РФ возможно через полгода – источники

"Европейская правда"Пятница, 9 июня 2023, 15:50

На вынесение решения по первому из двух исков Украины против России в Международном суде ООН может понадобиться ориентировочно полгода после того, как завершатся слушания. 

Об этом "Европейской правде" стало известно от источников, информированных о процедурах рассмотрения в МС ООН. 

По словам источников, в большинстве случаев на этапе рассмотрения дела по существу суд выносит решение примерно через шесть месяцев.

Слушания по первому иску Украины против России, где РФ обвиняют в нарушении двух конвенций ООН, начались 6 июня и завершатся 14 июня. Соответственно, потенциально решение может быть принято в конце 2023 – начале 2024 года.

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В украинской делегации воздержались от прогнозов относительно временных рамок решения, но напомнили, что на этапе рассмотрения вопроса о юрисдикции суда по этому делу слушания проходили примерно в эти же даты июня, а решение вынесли в ноябре.

Напомним, речь идет о деле "Применение Международной конвенции по борьбе с финансированием терроризма и Международной конвенции по преодолению всех форм расовой дискриминации (Украина против РФ)", Украина подала этот иск еще в 2017 году.

В нем Украина доказывает, что Россия нарушила соответствующие конвенции, вооружая вооруженные группировки своих марионеточных "республик" на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей и своей политикой в отношении нерусских этнических групп в оккупированном Крыму.

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В апреле 2017 года Суд вынес промежуточное решение, обязав Россию не ограничивать возможности крымских татар сохранять свои представительские институты, включая Меджлис, и обеспечить доступность образования на украинском языке.

В ноябре 2019 года Суд отклонил все аргументы России относительно юрисдикции суда и приемлемости дела, что стало полной победой Украины на том этапе рассмотрения (об этом промежуточном решении "ЕвроПравда" подробно рассказывала в статье "Победа полная, но не последняя")

Читайте также вступительную речь агента Украины с комментариями "ЕвроПравды": "Россия подорвала дамбу, это действия государства-терориста"

Темы: ООНсудУкраинаРосcия
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