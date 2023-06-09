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МИД отрагировал на передачу Венгрии украинских военнопленных из РФ

"Европейская правда"Пятница, 9 июня 2023, 16:10

В Министерстве иностранных дел Украины отреагировали на данные венгерских властей о передаче из России в Венгрию 11 военнопленных – закарпатских венгров.

Об этом в Facebook написал пресс-секретарь украинского МИД Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

По его словам, украинское правительство не было проинформировано о соответствующих переговорах между венгерской и российской сторонами, а о передаче 11 военнопленных Украина узнала из заявлений вице-премьер-министра Венгрии.

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Николенко отметил, что сегодня в МИД пригласили временного поверенного Венгрии для предметного разговора.

"Украинская сторона передала обращение предоставить подробную информацию о наших гражданах и безотлагательно обеспечить к ним доступ для украинского консула, чтобы ознакомиться с их состоянием здоровья и предоставить им консульскую помощь. Во время встречи отдельно отметили необходимость координации взаимодействия по таким чувствительным вопросам, как освобождение военнопленных", – отметил он.

В то же время представитель МИД подчеркнул, что "освобождение украинских военнопленных – это всегда хорошая новость".

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Ранее вице-премьер Венгрии по церковным делам Жолт Шемьен подтвердил информацию о передаче из России в Венгрию 11 военнопленных, закарпатских венгров, о чем ранее заявила Русская православная церковь.

Передачу пленных координировал сам Шемьен.

Темы: ВенгрияпленныеУкраинаРосcия
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