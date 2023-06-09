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"Венецианка" рекомендовала Украине отложить антиолигархический закон до конца войны

"Европейская правда"Пятница, 9 июня 2023, 16:32
Венецианка рекомендовала Украине отложить антиолигархический закон до конца войны
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Венецианская комиссия в пятницу рекомендовала Украине отложить имплементацию так называемого антиолигархического закона, который Европейская комиссия определила как один из критериев дальнейшего движения Киева в Европейский Союз.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюська, пишет "Европейская правда".

Малюська напомнил, что Еврокомиссия выдвинула условие о принятии "антиолигархического" законодательства для Грузии, а "Венецианка" его раскритиковала из-за предложенного индивидуального подхода.

"Украинские олигархи рассчитывали, что с украинским законом об олигархах произойдет то же самое: будет сокрушительная критика, которая приведет к тому, что закон просто похоронят и это затянет начало переговоров о вступлении в ЕС. Сразу скажу: этого не произошло", – добавил он.

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После дискуссий со специалистами "Венецианки", добавил Малюська, те решили, что украинский "антиолигархический" закон не нарушает права олигархов, как грузинский, но рекомендовали Украине отложить его имплементацию, учитывая войну.

"Дело в том, что война существенно меняет баланс сил в Украине, существенно уменьшает влияние олигархов – это как разрушение их предприятий, так и функционирование органов государственной власти во время войны. Поэтому должным образом оценить влияние закона об олигархах на политическую и правовую систему крайне сложно", – пояснил он.

Министр пообещал, что "пауза" в диалоге с Венецианской комиссией "продлится недолго".

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Напомним, Венецианская комиссия должна была принять свое заключение по украинскому "антиолигархическому" закону еще в марте. Однако в последний момент по просьбе Украины рассмотрение закона было отложено как минимум до середины года.

Больше об этом читайте в материале: Конец закона об олигархах? Какие претензии к нему подготовила "Венецианка".

Темы: олигархиУкраина
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