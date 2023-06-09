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Оккупанты требуют у волонтеров деньги за эвакуацию на Херсонщине – ГСЧС

"Украинская правда"Пятница, 9 июня 2023, 17:12
Оккупанты требуют у волонтеров деньги за эвакуацию на Херсонщине – ГСЧС
На Херсонщине продолжается эвакуация, фото ГСЧС

В Херсонской области, которая была затоплена в результате разрушения Каховской гидроэлектростанции, российские оккупанты требуют деньги у волонтеров, которые хотят эвакуировать людей.

Источник: исполняющий обязанности директора Департамента реагирования на чрезвычайные ситуации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины Михаил Гриб, которого цитирует "Радио Свобода"

Прямая речь: "Я подтверждаю эту информацию (о вымогательстве российскими оккупантам денег у волонтеров – ред.). Волонтеры нам докладывают, что проходят, но проходят именно по такой схеме. А у Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, к сожалению, нет возможности (туда добраться) – нас сразу обстреляют, нам нет смысла туда (выдвигаться)".

Детали: По словам Гриба, такая ситуация сложилась в оккупированных Олешках.

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Руководитель департамента реагирования на чрезвычайные ситуации ГСЧС заверил, что сейчас спасатели "в целом контролируют" ситуацию в регионе после разрушения Каховской ГЭС, а также "готовы оказывать людям помощь и делают это".

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Темы: Херсонская областьэвакуацияоккупацияволонтеры
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