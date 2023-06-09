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Посол США: Украина вряд ли получит приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе

"Европейская правда"Пятница, 9 июня 2023, 18:37
Посол США: Украина вряд ли получит приглашение в НАТО на саммите в Вильнюсе
фото Getty Images

Посол Соединенных Штатов при НАТО Джулианна Смит считает, что члены Альянса считают маловероятным одобрить приглашение Украины на саммите в Вильнюсе в следующем месяце.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", дипломат сказала в интервью Politico.

"Я думаю, что союзники сейчас согласны с тем, что надлежащее приглашение (Украины в НАТО – ред.) маловероятно, пока они (украинцы – ред.) участвуют в полномасштабной войне", – считает Смит.

Она в то же время настаивает на том, что Альянс стремится заверить Украину в долгосрочной поддержке и пытается найти способ продемонстрировать это в Вильнюсе.

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"Мы хотим дать понять президенту Зеленскому, если он приедет лично, что мы глубоко заинтересованы в долгосрочных отношениях с Украиной и ищем способы признать все, чего они достигли, и что наша поддержка не исчезнет", – добавила посол США.

Смит отметила, что между приглашением Украины к членству и решением Бухарестского саммита НАТО "существует множество вариантов", и добавила, что полезную роль в обсуждениях этого вопроса сыграла последняя встреча министров иностранных дел стран НАТО в Осло.

"Мы гораздо ближе к единому решению, чем три-четыре месяца назад", – сказала дипломат.

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Как сообщалось, Украина стремится стать членом Североатлантического альянса вскоре после военной победы над Россией и стремится получить гарантию этого на саммите НАТО в Вильнюсе.

Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что понимает невозможность вступления Украины в НАТО во время войны, однако не видит смысла участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если по итогам Украина не получит конкретных сигналов относительно того, когда она может присоединиться к Альянсу.

Читайте также: "На саммите НАТО не будет вопроса, станет ли Украина членом Альянса, потому что это решение уже принято".

Темы: СШАНАТО
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