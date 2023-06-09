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Зеленский о последствиях подрыва ГЭС: Колоссальное количество проблем, но преодолеем

Катерина ТищенкоПятница, 9 июня 2023, 20:27
Зеленский о последствиях подрыва ГЭС: Колоссальное количество проблем, но преодолеем
Владимир Зеленский, фото ОП

Президент Владимир Зеленский заявил, что несмотря на колоссальное количество проблем из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС Украина преодолеет последствия катастрофы и всего российского зла.

Источник: вечернее обращение президента

Дословно: "Конечно, в течение дня получаю доклады о спасательной операции на Херсонщине и Николаевщине, о состоянии Каховского водохранилища – фактически его остатков.

Колоссальное количество проблем. Но работаем над их преодолением на всех возможных уровнях. И главное – сейчас есть общественный потенциал, чтобы это сделать.

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Заботиться друг о друге, работать в единстве, защищать людей и жизнь. Это наши принципы, принципы борющейся Украины. Они сейчас действуют на сто процентов, эти наши принципы. И я уверен: как бы ни было сложно, мы преодолеем последствия и этой катастрофы, и всего российского зла".

Детали: Зеленский поблагодарил всех в мире, кто уже помогает и кто спрашивает у Украины, как помочь.

"Спасибо всем, кто уже участвует в спасательной операции, кто так, как может, помогает людям. Людям, животным, всему живому. Спасибо и всем, кто побуждает международные организации, иностранных лидеров, другие государства видеть, что произошло, и называть вещи своими именами. Российские террористы должны отвечать за все, что они натворили", - подчеркнул президент.

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Предыстория:

  • В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
  • Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
  • Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территории и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории. 

Темы: ЗеленскийКаховская ГЭС
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