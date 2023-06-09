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Британия впервые обвинила Иран в поставках боеприпасов в Россию

"Европейская правда"Пятница, 9 июня 2023, 20:32
Британия впервые обвинила Иран в поставках боеприпасов в Россию
Джеймс Клеверли, фото Getty Images

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в пятницу обвинил Иран в поставках России боеприпасов для ведения войны против Украины.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", говорится в заявлении Клеверли, которое цитирует Sky News.

"Иран обеспечивает Россию постоянным потоком оружия и боеприпасов, которые используются для убийства гражданских лиц в Украине", – сказал глава британского МИД, что стало его первым официальным обвинением Тегерана в военной помощи Москве.

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Клеверли добавил, что Россия в обмен на помощь поставляет Ирану "сложные военные технологии, финансовую поддержку и советы, которые режим может использовать для угроз нашим партнерам на Ближнем Востоке и подавления протестов".

"Великобритания и наши партнеры уже наложили санкции на многих ответственных за эту смертоносную торговлю оружием и будут продолжать привлекать этот отчаянный альянс к ответственности", – подчеркнул он.

Ранее британские СМИ получили доступ к вероятному контракту на поставку оружия, который может быть первым весомым доказательством того, что Иран продавал боеприпасы России для ее войны в Украине.

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Заявление Клеверли появилось после того, как США опубликовали спутниковое фото, что является доказательством строительства в российской Республике Татарстан завода по производству иранских дронов-камикадзе, которыми Россия уничтожает гражданскую инфраструктуру в Украине.

Темы: ВеликобританияИранРосcиявойна
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