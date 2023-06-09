Новый выпуск УП.Чат: подрыв ГЭС, неудобные вопросы Зеленскому, VIP-нарушители комендантского часа

Участники нового выпуска "УП.Чат" обсудили, что было не так с реакцией мировых СМИ и организаций на подрыв Каховской ГЭС; почему президенту Зеленскому не понравился ряд вопросов во время пресс-конференции в День журналиста; кто из чиновников нарушает комендантский час в ресторанах Киева во время войны.

Детали: В разговоре приняли участие журналисты "Украинской правды" Михаил Ткач, София Середа и Ольга Кириленко, а также специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко.