Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Новый выпуск УП.Чат: подрыв ГЭС, неудобные вопросы Зеленскому, VIP-нарушители комендантского часа

Пятница, 9 июня 2023, 21:07
Новый выпуск УП.Чат: подрыв ГЭС, неудобные вопросы Зеленскому, VIP-нарушители комендантского часа

Участники нового выпуска "УП.Чат" обсудили, что было не так с реакцией мировых СМИ и организаций на подрыв Каховской ГЭС; почему президенту Зеленскому не понравился ряд вопросов во время пресс-конференции в День журналиста; кто из чиновников нарушает комендантский час в ресторанах Киева во время войны.

Детали: В разговоре приняли участие журналисты "Украинской правды" Михаил Ткач, София Середа и Ольга Кириленко, а также специальный корреспондент ТСН Юлия Кириенко.

ВИДЕО ДНЯ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

У Путина решили, что выполнили задачу "демилитаризации" Украины

Подрыв Каховской ГЭС: возросло количество погибших

Путин уверяет африканцев, что его логика войны безупречна и соответствует уставу ООН

МИД о репортаже французского канала с позиций армии РФ: Пробито очередное дно

В Херсоне перевозчики избили волонтера, который бесплатно эвакуировал людей

Столтенберга уговаривают остаться генсеком НАТО еще на год - Bloomberg

Все новости...
Последние новости
03:50
Почти 300 детей оккупанты вывозят из Бердянского района в Россию – Федоров
02:55
На Черниговщине россияне "накрыли" минометным огнем три населенных пункта – ОК "Север"
01:58
На правом берегу Херсонщины остаются подтопленными 6 населенных пунктов – глава ОВА
01:24
В результате авиаудара по Судану погибли 17 человек, среди них 5 детей
00:26
Враг бил по пограничью Сумщины, повредил телебашню и другие объекты
23:53
Кириленко: Часть попаданий в Донецкой области – результат работы предателей
23:23
Путин покатал африканцев на катере, планируют "продолжить диалог"
22:49
У Путина решили, что выполнили задачу "демилитаризации" Украины
22:19
Зеленский поблагодарил страны, которые помогли Украине на этой неделе
21:59
Подрыв Каховской ГЭС: возросло количество погибших
Все новости...
Реклама: