400 лет заключения: детали обвинения Трампа по делу о секретных документах

Министерство юстиции США в пятницу опубликовало обвинительный акт в отношении бывшего президента Дональда Трампа по делу о ненадлежащем обращении с секретными документами.

Текст обвинительного акта есть в распоряжении "Европейской правды".

Трампу в целом выдвинули 37 пунктов обвинения в связи с сознательным сокрытием информации о национальной обороне, заговоре с целью препятствования органам юстиции, сокрытии документа в рамках федерального расследования и с коррупционным элементом, а также предоставлении ложных заявлений.

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Самые тяжелые из этих пунктов, связанные с сокрытием документов, предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы. В сумме же экс-президенту теоретически грозит около 400 лет заключения.

В обвинительном акте Минюста США указано, что Трамп хранил в своей частной резиденции Мар-а-Лаго в штате Флорида документы, связанные с оборонным и вооруженным потенциалом США и иностранных государств, ядерной программы США, военных уязвимостей США и союзников, а также планов на случай нападения на США.

"Раскрытие этих засекреченных документов без соответствующих полномочий могло поставить под угрозу национальную безопасность США, их внешние сношения, защищенность военных ресурсов США, а также источники разведывательной информации", – говорится там.

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Акт также подробно описывает хронологию перемещения секретных документов из Белого дома после завершения срока президентских полномочий Трампа на основе свидетельств, фотодоказательств и текстовых сообщений.

В одном из эпизодов, например, упоминается, как работники экс-президента временно перенесли ящики с документами в душевую кабину, потому что в комнате, где они находились до того, не было достаточно места.

В другом секретные документы с развединформацией ограниченного доступа случайно выпали на пол, причем их могли увидеть и работники резиденции Трампа, которые не имели соответствующего уровня допуска.

Также приводится пример, когда экс-президент США решил показать журналисту, которому давал интервью, документ с планом нападения на другую страну. При этом, подчеркивается в обвинительном акте, Трамп неоднократно подчеркивал, что не нарушает законодательства, связанного с обращением с секретной информацией.

В прошлом году правительство США изъяло более 300 документов с грифами "секретно" в имении Трампа Мар-а-Лаго, включая некоторые материалы под грифом "совершенно секретно".

Это уже второй случай, когда Трампу, первому из бывших президентов США, выдвигают уголовные обвинения. Два месяца назад его обвинили в суде штата Нью-Йорк по делу о выплате денег порнозвезде. Однако второе дело значительно серьезнее первого, поскольку здесь речь идет о федеральном обвинении, а не на уровне штата, как в случае с "порноденьгами".