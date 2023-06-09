В оккупированной Новой Каховке начала спадать вода, в Корсунке плывут гробы – мэр

В оккупированной Новой Каховке начал спадать уровень воды после наводнения, вызванного разрушением дамбы Каховской ГЭС, в то же время город остается без света.

Источник: мэр города Владимир Коваленко в эфире Радио Свобода

Прямая речь: "Что касается Новой Каховки, то вода отступает, она теперь осталась в парковой зоне, в нижней части города, где в первые часы было затоплено и где была самая большая волна – до шести метров доходила: в районе "Сказочной Дубравы". Эта часть еще остается подтопленной, но там нет жилого фонда".

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Детали: Он также отметил, что российские военные остаются в Новой Каховке.

"По словам очевидцев, они занимают свободные квартиры на проспекте Днепровском, а, говорили, в Днепрянах и улица крайняя, которая незатоплена, там есть факты того, что делалось два-три месяца назад: принудительного отселения", - сказал Коваленко.

По его словам, "гораздо тяжелее и страшнее" ситуация в селе Корсунка, которое входит в состав Новой Каховки.

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"Оно – намного ниже. Я разговаривал только что с жительницей Корсунки: никто не сообщил жителям, что идет подтопление. Абсолютно вывоз не был организован, а уровень воды в этом селе был ровно три метра. Сегодня некоторые из подтопленных домов сложились, они были глинобитные. Затопило гимназию, монастырь, библиотеку, клуб, размыло кладбище. Не хочется в это верить, но женщина эта говорит: я видела, по городу плыли покойники и гробы", - сказал городской голова Новой Каховки.

По его словам, из Корсунки большинство людей выезжали самостоятельно, местные жители организовались и вывозили на лодках.

При этом, как заявил Коваленко, представители оккупационной администрации спрашивали у людей, имеют ли они российские паспорта и предлагали "ехать в Челябинск".

В настоящее время, по данным мэра, вода в Корсунке понемногу начала спадать: "из тех трех метров сантиметров 80 уже ушло".

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