В оккупированной Новой Каховке начала спадать вода, в Корсунке плывут гробы – мэр
В оккупированной Новой Каховке начал спадать уровень воды после наводнения, вызванного разрушением дамбы Каховской ГЭС, в то же время город остается без света.
Источник: мэр города Владимир Коваленко в эфире Радио Свобода
Прямая речь: "Что касается Новой Каховки, то вода отступает, она теперь осталась в парковой зоне, в нижней части города, где в первые часы было затоплено и где была самая большая волна – до шести метров доходила: в районе "Сказочной Дубравы". Эта часть еще остается подтопленной, но там нет жилого фонда".
Детали: Он также отметил, что российские военные остаются в Новой Каховке.
"По словам очевидцев, они занимают свободные квартиры на проспекте Днепровском, а, говорили, в Днепрянах и улица крайняя, которая незатоплена, там есть факты того, что делалось два-три месяца назад: принудительного отселения", - сказал Коваленко.
По его словам, "гораздо тяжелее и страшнее" ситуация в селе Корсунка, которое входит в состав Новой Каховки.
"Оно – намного ниже. Я разговаривал только что с жительницей Корсунки: никто не сообщил жителям, что идет подтопление. Абсолютно вывоз не был организован, а уровень воды в этом селе был ровно три метра. Сегодня некоторые из подтопленных домов сложились, они были глинобитные. Затопило гимназию, монастырь, библиотеку, клуб, размыло кладбище. Не хочется в это верить, но женщина эта говорит: я видела, по городу плыли покойники и гробы", - сказал городской голова Новой Каховки.
По его словам, из Корсунки большинство людей выезжали самостоятельно, местные жители организовались и вывозили на лодках.
При этом, как заявил Коваленко, представители оккупационной администрации спрашивали у людей, имеют ли они российские паспорта и предлагали "ехать в Челябинск".
В настоящее время, по данным мэра, вода в Корсунке понемногу начала спадать: "из тех трех метров сантиметров 80 уже ушло".
Предыстория:
- В ночь на 6 июня российские оккупанты подорвали Каховскую гидроэлектростанцию, разрушив машинный зал и плотину, станцию невозможно восстановить. Укргидроэнерго ожидает срабатывания водохранилища в течение следующих 4 дней. Обмеление Каховского водохранилища угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции.
- Подрыв Каховской ГЭС вызвал экологическую катастрофу. Вода из водохранилища начала затапливать города и села, началась эвакуация. Вследствие подрыва дамбы Каховской ГЭС начались проблемы с подачей воды в Кривом Роге, Марганце и Никополе.
- Владимир Зеленский отметил, что созданная россиянами катастрофа на Каховской ГЭС не остановит Украину в деоккупации собственных территории и не увеличила шансы оккупантов остаться на этой территории.
- После подрыва Каховской ГЭС затопило зоопарк "Сказочная Дубрава" в Новой Каховке, где проживало около 300 животных. Большинство из них погибли.