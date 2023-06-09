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Экс-премьер Британии Джонсон уходит из парламента на фоне скандала с COVID-вечеринками

"Европейская правда"Пятница, 9 июня 2023, 22:44
Экс-премьер Британии Джонсон уходит из парламента на фоне скандала с COVID-вечеринками
Борис Джонсон, фото Getty Images

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в пятницу объявил об отставке с должности депутата Палаты общин на фоне скандала, связанного с вечеринками на Даунинг-стрит во время ковидных ограничений.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В многословном заявлении Джонсон раскритиковал расследование комитета по вопросам привилегий Палаты общин по делу, известному как Partygate, утверждая, что его стремились использовать, чтобы "выжить меня из парламента".

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"Их (комитета – ред.) цель с самого начала заключалась в том, чтобы обвинить меня независимо от фактов", – считает Джонсон, назвав расследование против себя "охотой на ведьм".

Решение сложить депутатский мандат экс-премьер Британии принял в тот же день, когда получил отчет комитета по вопросам привилегий, который должен был установить, сознательно ли Джонсон вводил депутатов в заблуждение, давая показания о вечеринках на Даунинг-стрит.

Сам политик признавал, что говорил неправду, но отрицал, что делал это сознательно, чтобы избежать наказания.

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Отставка Джонсона означает, что в его округе Аксбридж и Южный Райслип объявляются досрочные выборы. Из его заявления следует, что он будет в них участвовать.

Напомним, в конце 2021 года в прессе появился целый ряд публикаций, в которых утверждалось о вечеринках на Даунинг-стрит, которые проходили в условиях строгого локдауна. Сначала Джонсон отрицал нарушения, но потом был вынужден признать неправоту.

Комитет по вопросам привилегий Палаты общин имеет полномочия временно лишать мандата и даже объявлять повторные выборы в округе депутата, которого признает виновным.

Темы: Великобритания
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