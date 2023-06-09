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По Украине распространяется воздушная тревога, в Одессе слышны взрывы

Катерина ТищенкоПятница, 9 июня 2023, 23:45
По Украине распространяется воздушная тревога, в Одессе слышны взрывы
карта воздушных тревог по состоянию на 23:57

В восточных, южных и северных областях в пятницу вечером объявлена воздушная тревога.

Источник: alerts.in.ua, Суспільне

Детали: Около 22:30 тревогу объявили в южных регионах. Она распространилась на Одесскую, Николаевскую, Херсонскую, Днепропетровскую, Запорожскую, Харьковскую и Донецкую области, а также традиционно остается на Луганщине и в оккупированном Крыму.

Около 23:30 тревогу объявили также на Черниговщине, а позже - на Сумщине.

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Как сообщает Суспільне, в Одессе прогремели взрывы.

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Темы: воздушная тревога
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