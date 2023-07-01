На Запорожье дагестанцы отказались воевать и испортили оружие оккупантов - Генштаб

В Запорожской области около 50 этнических дагестанцев отказались воевать в рядах оккупантов и вывели из строя их оружие.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "На фоне успешных боевых действий Сил обороны Украины и из-за значительных потерь противника в живой силе, увеличиваются случаи дезертирства в подразделениях российских оккупационных войск, которые все чаще самовольно оставляют боевые позиции".

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Детали: Сообщается, что около 50 военнослужащих этнических дагестанцев из состава каспийской флотилии, в районе населенного пункта Дорожнянка Запорожской области, отказались участвовать в боевых действиях.

При этом имеющееся в подразделении вооружение российские отказники вывели из строя.

Также, по данным Генштаба, российские оккупанты продолжают использовать гражданское население в качестве "живого щита". В частности, в населенном пункте Тополовка Херсонской области, российское военное командование расселяет своих военнослужащих в частных домах, в которых проживает гражданское население.