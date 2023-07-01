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Россияне потеряли еще более 500 своих вояк и 26 БПЛА

Роман ПетренкоСуббота, 1 июля 2023, 08:38
Россияне потеряли еще более 500 своих вояк и 26 БПЛА
ФОТО: ГЕНШТАБ ВСУ

Российские оккупанты потеряли за сутки 530 военных и 26 БПЛА, а также 35 артсистем.

Источник: Генштаб

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 01.07.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава - около 228870 (+530) человек ликвидировано,
  • танков - 4042 (+1) ед,
  • боевых бронированных машин - 7868 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 4162 (+35) ед,
  • РСЗО - 632 (+2) ед,
  • средств ПВО - 389 (+0) ед,
  • самолетов - 315 (+0) ед,
  • вертолетов - 308 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 3545 (+26),
  • крылатых ракет - 1261 (+0),
  • кораблей / катеров - 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6794 (+9) ед,
  • специальной техники - 580 (+11).

Данные уточняются.

Темы: Вооруженные силывойна
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