Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Премьер Испании прибыл в Киев в первый день председательства страны в Совете ЕС

"Европейская правда"Суббота, 1 июля 2023, 10:17
Премьер Испании прибыл в Киев в первый день председательства страны в Совете ЕС

Премьер Испании Педро Санчес начал председательство Испании в Совете ЕС с визита в украинскую столицу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter утром 1 июля Педро Санчес опубликовал кадры с киевского вокзала.

"Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первое событие председательства Испании в Совете ЕС было в Украине с Владимиром Зеленским. Я выражу украинскому правительству и парламенту всю европейскую солидарность. Мы продолжим поддерживать украинский народ, пока в Европе не восстановится мир", – написал Санчес.

Реклама:

В отличие от большинства визитов иностранных топ-гостей, которые держат в тайне до последнего, о визите Санчеса было известно заранее – президент Владимир Зеленский анонсировал его во время онлайн-выступления на заседании Европейского совета.

ВИДЕО ДНЯ

Как известно, с 1 июля Испания по ротационному принципу сменила Швецию как председательствующая страна в Совете Евросоюза и будет председательствовать до конца 2023 года.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ранее заявил, что приоритетом испанского председательства в Европейском Союзе будет "сохранение единства Европы перед лицом российской агрессии" в Украине.

Испанский премьер-министр Педро Санчес заверил, что досрочные парламентские выборы в конце июля не повлияют на председательство его страны в Совете Европейского Союза во второй половине 2023 года.

Темы: Испания
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр

видеоСенцов получил контузию на фронте

Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе

Аккаунты с синей галочкой в Twitter распространяют фейки о войне в Украине - BBC

На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды

фото, видео, обновлено от 16:07В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие

Все новости...
Испания
У семьи одесского военкома имущество в Испании на миллионы. Он говорит, что не знает об этом – УП
"Батальон Испания". УП наведалась в гости к одесскому военкому и другим украинским миллионерам
Саммит НАТО в Вильнюсе будет защищиать комплекс NASAMS – СМИ
Последние новости
21:44
Женская сборная Украины по волейболу второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу
21:32
Государства НАТО "неистово" готовят решение о гарантиях для Украины к Вильнюсу – Politico
21:16
На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр
21:05
дополнено, фотоРоссияне ударили по Бериславу на Херсонщине, пострадал директор больницы
20:51
фото, видеоВ KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
20:32
Германия не может помешать США предоставить Украине кассетные боеприпасы – Штайнмайер
20:24
видеоСенцов получил контузию на фронте
20:04
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
19:56
Волкер: Это не Украина не готова к НАТО, а НАТО не готов принять Украину
19:26
фотоВозле Мелитополя произошел мощный взрыв, вероятно на базе оккупантов – мэр
Все новости...
Реклама: