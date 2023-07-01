Премьер Испании прибыл в Киев в первый день председательства страны в Совете ЕС

Премьер Испании Педро Санчес начал председательство Испании в Совете ЕС с визита в украинскую столицу.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В своем Twitter утром 1 июля Педро Санчес опубликовал кадры с киевского вокзала.

Реклама:

"Уже в Киеве. Я хотел, чтобы первое событие председательства Испании в Совете ЕС было в Украине с Владимиром Зеленским. Я выражу украинскому правительству и парламенту всю европейскую солидарность. Мы продолжим поддерживать украинский народ, пока в Европе не восстановится мир", – написал Санчес.

Ya en Kyiv.



He querido que el primer acto de la Presidencia española del Consejo de la UE, sea en Ucrania junto a @ZelenskyyUa.



Trasladaré a su Gobierno y al Parlamento toda la solidaridad europea.



Mantendremos el apoyo al pueblo ucraniano hasta que la paz regrese a Europa. pic.twitter.com/bPcvnYxNZZ — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 1, 2023

ВИДЕО ДНЯ

В отличие от большинства визитов иностранных топ-гостей, которые держат в тайне до последнего, о визите Санчеса было известно заранее – президент Владимир Зеленский анонсировал его во время онлайн-выступления на заседании Европейского совета.

Как известно, с 1 июля Испания по ротационному принципу сменила Швецию как председательствующая страна в Совете Евросоюза и будет председательствовать до конца 2023 года.

Министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес ранее заявил, что приоритетом испанского председательства в Европейском Союзе будет "сохранение единства Европы перед лицом российской агрессии" в Украине.

Испанский премьер-министр Педро Санчес заверил, что досрочные парламентские выборы в конце июля не повлияют на председательство его страны в Совете Европейского Союза во второй половине 2023 года.