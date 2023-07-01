Россияне обстреляли 8 областей Украины, убили и ранили гражданских

Российские оккупанты в течение 30 июня и 1 июля атаковали восемь украинских областей, есть погибшие гражданские.

Источник: сводка ОВА

Детали: Ситуация в регионах по состоянию на 9.00 по данным областных государственных администраций.

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Черниговщина: за сутки - 8 обстрелов, из минометов и артиллерии. Новгород-Северский и Корбковский районы, без жертв и разрушений.

Сумская область: ночью и утром россияне совершили 2 обстрела (6 взрывов). Обстрелам подверглись Хотинская и Краснопольская громады. Предварительно - без последствий. Вчера в течение дня россияне совершили 14 обстрелов приграничья. Зафиксировано 94 взрыва. Обстрелам подверглись Белопольская, Эсманская, Юнаковская, Новослободская, Миропольская, Хотинская, Краснопольская, Путивльская, Зноб-Новгородская громады. Хотинская община: был танковый обстрел (7 взрывов). В результате обстрела получил ранения несовершеннолетний юноша (2006 г.р.). Оказана медицинская помощь без госпитализации. Также повреждено складское помещение агрофирмы.

Запорожская: за сутки на территории области повреждено 26 жилых и хозяйственных объектов. Враг совершил 54 обстрела по 18 населенным пунктам Запорожского, Пологовского и Васильевского районов. Трижды бил с авиации по Орехову и Преображенке, совершил 8 ударов из РСЗО по Левадному, Новодаровке, Ольговскому, Волшебному и Красному, 43 артобстрела пришлось по Новоивановке, Гуляйполю, Орехову, Железнодорожному, Левадному, Малой Токмачке, Полтавке, Белогорью, Лобковому, Приютному и другим прифронтовым селам. Прошло без пострадавших.

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Днепропетровщина: этой ночью под обстрел попала Марганецкая громада, что на Никопольщине. Туда прилетело с полдесятка снарядов из тяжелой артиллерии. К счастью, они не задели людей. Территорию обследуют спасатели.

Харьковщина: на Слобожанском направлении противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Гатище и Огирцево Чугуевского района, а также Двуречанское Купянского района. На Купянском направлении противник нанес авиационные удары в районах Кисловки, Котляровки и Берестового. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Путниково, Фиголевка, Двуречная, Масютовка, Купянск и Кисловка. В с. Синьковка Купянского района в результате вражеского артиллерийского обстрела ранения получил 57-летний мужчина, состояние пострадавшего среднее.

Луганщина: вчера россияне пытались атаковать в сторону Новоселовского, но все их попытки оказались неудачными - украинские защитники надежно держат оборону и наносят поражение противнику. Также враг продолжает активность в Серебрянском лесничестве, где его тоже остановили. Рашистами нанесены очередные удары с воздуха по Невскому и Белогоровке. Артиллерийским обстрелам подверглись Белогоровка и Диброва. За сутки противник совершил 111 обстрелов (539 снарядов).

Донецкая область: за прошедшие сутки рашисты обстреляли 13 населенных пунктов: Константиновка, Часов Яр, Авдеевка, Северск, Торецк, пгт Очеретино, пгт Шевченко, пгт Острое, с.Сергеевка, с.Николаевка, с.Новодмитровка, с.Новоукраинка, с.Щербиновка. Поврежден 31 жилой дом, магазин, складское помещение, водопровод, газопровод, ЛЭП, школа. За сутки в Донецкой области: 3 погибших, 10 раненых.

Николаевщина: вчера в течение дня враг наносил артиллерийские обстрелы по акватории Очаковской громады. Пострадавших нет. Днем также фиксировались вражеские обстрелы по открытой территории населенного пункта Куцурубской громады. Прошло без пострадавших.

Херсонщина: за сутки по области противник совершил 82 обстрела (445 снарядов), из них по г. Херсон - 1 минометный обстрел (5 снарядов). Рашисты попали в районы 26 населенных пунктов области. Всего за сутки из-за российской агрессии 5 человек (из них один - ребенок) получили ранения. Российская артиллерия атаковала жилой квартал Херсона. Тяжелые травмы получила 72-летняя женщина. С ранениями ее госпитализировали. Обстреляли россияне и село Михайловка Новоалександровской громады. Из-за артиллерийского удара ранен 70-летний мужчина.

Также враг обстрелял жилой дом в Антоновке, - пострадала семья с ребенком. У 6-летнего мальчика диагностировали ранение ноги средней степени тяжести. Также из-за вражеского удара ранения получил 79-летний мужчина и 42-летняя женщина. Всех пострадавших госпитализировали, врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь.