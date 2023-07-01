Раненым и больным военным отныне проще получить отпуска и увольнения - Минобороны

Раненым военнослужащим благодаря электронному документообороту упрощен порядок реализации постановлений военно-врачебной комиссии, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Источник: Маляр со ссылкой на подписанные президентом изменения в закон

Детали: По словам Маляр, отныне для оформления отпуска по состоянию здоровья или увольнения из рядов ВСУ военнослужащим не нужно возвращаться в воинскую часть.

В Минобороны объясняют, что отныне воины, которые были признаны ВВК непригодными к военной службе или которым был назначен отпуск для лечения после болезни или ранения, направляются в ТЦК и СП.

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Там из воинской части с помощью электронного документооборота можно будет получить необходимые документы по отпуску или увольнению с военной службы.