Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Раненым и больным военным отныне проще получить отпуска и увольнения - Минобороны

Роман ПетренкоСуббота, 1 июля 2023, 13:04
Раненым и больным военным отныне проще получить отпуска и увольнения - Минобороны
военный, фото генштаба

Раненым военнослужащим благодаря электронному документообороту упрощен порядок реализации постановлений военно-врачебной комиссии, сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр.

Источник: Маляр со ссылкой на подписанные президентом изменения в закон

Детали: По словам Маляр, отныне для оформления отпуска по состоянию здоровья или увольнения из рядов ВСУ военнослужащим не нужно возвращаться в воинскую часть.

В Минобороны объясняют, что отныне воины, которые были признаны ВВК непригодными к военной службе или которым был назначен отпуск для лечения после болезни или ранения, направляются в ТЦК и СП.

Реклама:

Там из воинской части с помощью электронного документооборота можно будет получить необходимые документы по отпуску или увольнению с военной службы.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Вооруженные силывойнаМинобороны
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр

видеоСенцов получил контузию на фронте

Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе

Аккаунты с синей галочкой в Twitter распространяют фейки о войне в Украине - BBC

На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды

фото, видео, обновлено от 16:07В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие

Все новости...
Вооруженные силы
Россияне потеряли еще более 500 своих вояк и 26 БПЛА
Глава Минобороны Литвы в Киеве представил план поддержки Вооруженных сил Украины
Топ-генерал США: Решения по ATACMS или кассетным боеприпасам для Украины еще нет
Последние новости
21:44
Женская сборная Украины по волейболу второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу
21:32
Государства НАТО "неистово" готовят решение о гарантиях для Украины к Вильнюсу – Politico
21:16
На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр
21:05
дополнено, фотоРоссияне ударили по Бериславу на Херсонщине, пострадал директор больницы
20:51
фото, видеоВ KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
20:32
Германия не может помешать США предоставить Украине кассетные боеприпасы – Штайнмайер
20:24
видеоСенцов получил контузию на фронте
20:04
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
19:56
Волкер: Это не Украина не готова к НАТО, а НАТО не готов принять Украину
19:26
фотоВозле Мелитополя произошел мощный взрыв, вероятно на базе оккупантов – мэр
Все новости...
Реклама: