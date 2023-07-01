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В польском Хелме неизвестный убил украинца

"Европейская правда"Суббота, 1 июля 2023, 15:53

В Польше продолжаются поиски мужчины, который напал с ножом на 36-летнего украинца в Хелме на Люблинщине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Нападение произошло перед полуночью на автостоянке на улице Волынской в Хелме.

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По неофициальным данным радиостанции, нападавший нанес 36-летнему украинцу четыре удара ножом в область груди, после чего скрылся.

Раненый мужчина скончался, несмотря на реанимационные мероприятия.

Сейчас продолжаются поиски нападавшего, в том числе с использованием служебной собаки.

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Полиция расследует дело под надзором прокуратуры.

Напомним, 12 июня в Польше умер 14-летний подросток из Украины, которого вместе с другом, тоже украинцем, сбил пьяный водитель, когда они катались на велосипедах.

Темы: Польша
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