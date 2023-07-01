Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В польском Хелме неизвестный убил украинца

"Европейская правда"Суббота, 1 июля 2023, 15:53

В Польше продолжаются поиски мужчины, который напал с ножом на 36-летнего украинца в Хелме на Люблинщине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает RMF FM.

Нападение произошло перед полуночью на автостоянке на улице Волынской в Хелме.

По неофициальным данным радиостанции, нападавший нанес 36-летнему украинцу четыре удара ножом в область груди, после чего скрылся.

Реклама:

Раненый мужчина скончался, несмотря на реанимационные мероприятия.

Сейчас продолжаются поиски нападавшего, в том числе с использованием служебной собаки.

Полиция расследует дело под надзором прокуратуры.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, 12 июня в Польше умер 14-летний подросток из Украины, которого вместе с другом, тоже украинцем, сбил пьяный водитель, когда они катались на велосипедах.

Темы: Польша
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр

видеоСенцов получил контузию на фронте

Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе

Аккаунты с синей галочкой в Twitter распространяют фейки о войне в Украине - BBC

На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды

фото, видео, обновлено от 16:07В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие

Все новости...
Польша
Россия закрыла въезд для тяжеловозов из Польши
Возле границы Польши с Калининградом нашли загадочный воздушный шар
Польша хочет разместить на своей территории ядерное оружие
Последние новости
21:44
Женская сборная Украины по волейболу второй раз в истории выиграла Золотую Евролигу
21:32
Государства НАТО "неистово" готовят решение о гарантиях для Украины к Вильнюсу – Politico
21:16
На южном фланге возле Бахмута есть определенное продвижение – Маляр
21:05
дополнено, фотоРоссияне ударили по Бериславу на Херсонщине, пострадал директор больницы
20:51
фото, видеоВ KLO показали момент возгорания на АЗС в Киеве, полиция рассказала подробности
20:32
Германия не может помешать США предоставить Украине кассетные боеприпасы – Штайнмайер
20:24
видеоСенцов получил контузию на фронте
20:04
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
19:56
Волкер: Это не Украина не готова к НАТО, а НАТО не готов принять Украину
19:26
фотоВозле Мелитополя произошел мощный взрыв, вероятно на базе оккупантов – мэр
Все новости...
Реклама: