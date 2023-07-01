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Оккупанты кремируют своих погибших без учета, чтобы не платить компенсаций – Генштаб

Катерина ТищенкоСуббота, 1 июля 2023, 19:19
Оккупанты кремируют своих погибших без учета, чтобы не платить компенсаций – Генштаб
российские военные, фото Getty Images

По данным украинского Генштаба, оккупанты пытаются лишить семьи погибших российских военных льгот и компенсаций, используя мобильные крематории.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Оккупанты ежедневно несут значительные потери, которые пытаются скрыть, продолжают применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой. Для этого активно используют мобильные крематории.

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В частности, установлено, что один из таких крематориев в режиме 24/7 сейчас работает на территории Бердянского порта. В настоящее время кремации подлежат около 50 тел погибших российских военнослужащих, которые недавно были доставлены из районов ведения боевых действий в местный морг".

Детали: В Генштабе заявляют, что кремация погибших российских военнослужащих проводится без их идентификации и учета.

Темы: РосcияоккупациявойнаГенштаб
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