Оккупанты кремируют своих погибших без учета, чтобы не платить компенсаций – Генштаб

По данным украинского Генштаба, оккупанты пытаются лишить семьи погибших российских военных льгот и компенсаций, используя мобильные крематории.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Оккупанты ежедневно несут значительные потери, которые пытаются скрыть, продолжают применять традиционную российскую практику лишения семей погибших льгот и компенсаций, разрекламированных российской пропагандой. Для этого активно используют мобильные крематории.

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В частности, установлено, что один из таких крематориев в режиме 24/7 сейчас работает на территории Бердянского порта. В настоящее время кремации подлежат около 50 тел погибших российских военнослужащих, которые недавно были доставлены из районов ведения боевых действий в местный морг".

Детали: В Генштабе заявляют, что кремация погибших российских военнослужащих проводится без их идентификации и учета.