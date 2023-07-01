В 4 областях начался конкурсный отбор кандидатов в помощники ветерана

1 июля начался процесс приема заявлений на конкурсный отбор кандидатов на должности помощников ветерана в рамках пилотного проекта, начатого Минветеранов в Винницкой, Днепропетровской, Львовской и Николаевской областях.

Источник: Минветеранов

Детали: Речь идет об апробации в общинах упомянутых регионов сервисной услуги по индивидуальному сопровождению в рамках системы перехода от военной службы к гражданской жизни защитников и защитниц, которые будут возвращаться с фронта и службы домой.

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Дословно: "Помощники ветеранов, а в основном это будут бывшие военные, члены ветеранских семей и семей погибших героев, пройдут специальное обучение, будут работать в сервисных офисах. Они будут консультировать ветеранов по вопросам трудоустройства, обучения, аспектов социальной защиты и реабилитации, улучшения состояния здоровья, в целом реализации своих прав и льгот в различных сферах".

Больше деталей: Услуга разработана Минветеранов Украины при содействии "Проекта поддержки Дія", который реализуется Программой развития ООН в Украине при финансировании Швеции.

Теперь кандидаты на должности помощников ветерана, проживающих в упомянутых четырех регионах, могут подаваться на конкурсный отбор для участия в этом проекте исключительно с помощью информационного портала Е-ветеран (https://eveteran.gov.ua).