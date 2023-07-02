Киев атаковали вражеские БпЛА, работала ПВО

Ночью 2 июля в Киеве после объявленной воздушной тревоги из-за угрозы вражеских БпЛА раздались взрывы, Воздушные силы сообщили о работе ПВО.

Источник: Воздушные силы, КГВА, КОВА

Дословно Воздушные силы: "Киев – работает ПВО! Находитесь в укрытиях!"

Детали: Впоследствии о работе ПВО сообщили в КГВА и Киевской ОВА.

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Также призвали соблюдать информационную гигиену – не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.

Кроме того, напомнили о необходимости оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.

В 03:20 в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги.