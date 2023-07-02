Киев атаковали вражеские БпЛА, работала ПВО
Воскресенье, 2 июля 2023, 02:50
Ночью 2 июля в Киеве после объявленной воздушной тревоги из-за угрозы вражеских БпЛА раздались взрывы, Воздушные силы сообщили о работе ПВО.
Источник: Воздушные силы, КГВА, КОВА
Дословно Воздушные силы: "Киев – работает ПВО! Находитесь в укрытиях!"
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Детали: Впоследствии о работе ПВО сообщили в КГВА и Киевской ОВА.
Также призвали соблюдать информационную гигиену – не фотографировать и не снимать работу украинских защитников.
Кроме того, напомнили о необходимости оставаться в укрытиях во время воздушной тревоги.
ВИДЕО ДНЯ
В 03:20 в Киеве был объявлен отбой воздушной тревоги.