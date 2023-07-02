Операции вокруг Бахмута поставят российское командование перед сложным выбором – ISW

Специалисты Института изучения войны (ISW) предполагают, что военные операции вокруг Бахмута могут обернуться для российского командования или риском на Херсонщине и Луганщине, или же отводом захватчиков с юга Украины.

Источник: ISW

Детали: В обзоре отмечается, что российские войска, вероятно, реагируют на украинские операции вокруг Бахмута переброской сил из других регионов Украины.

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Учитывая это, аналитики прогнозируют: "Если российских подкреплений, уже присланных в Бахмут, будет недостаточно для удержания достигнутых успехов в этом районе, российское командование может оказаться перед сложным выбором: рисковать созданием серьезных уязвимых точек в Херсонской и Луганской областях, или начать отводить войска с юга Украины".

В отчете также говорится, что российские источники утверждают, что 1 июля украинские войска провели контрнаступательные операции по меньшей мере на четырех участках фронта.

Аналитики Председатель Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли признал, что украинские контрнаступательные операции займут больше времени, чем ожидали некоторые западные наблюдатели.

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По мнению экспертов, подобные заявления об украинских операциях свидетельствуют о том, что украинские войска пока не пытаются проводить широкомасштабные операции, которые могли бы привести к быстрому территориальному продвижению вперед.

Между тем украинские официальные лица регулярно указывают на то, что Силы обороны еще не выделили значительную часть своих сил для проведения контрнаступательных операций и еще не начали основную фазу контрнаступления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне могут инициировать преднамеренную утечку радиоактивных веществ на Запорожской атомной электростанции как часть потенциальной российской стратегии замораживания войны.

Эксперты считают, что Россия, вероятно, продолжит использовать угрозу радиологического инцидента для сдерживания украинских контрнаступательных действий и ослабления военной поддержки Украины со стороны Запада.

Российские пропагандисты, вероятно, проводят информационную кампанию по по дискредитации группы "Вагнера" в пользу интеграции бывших бойцов ЧВК в структуры российского Минобороны.

Специалисты института считают, что это является поддержкой кампании президента России Владимира Путина, направленной на уничтожение личной репутации основателя "Вагнера" Евгения Пригожина.

Ключевые выводы ISW за 1 июля: