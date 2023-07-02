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Ночью ПВО сбила все восемь "Шахедов" и три "Калибра"

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 июля 2023, 09:18
Ночью ПВО сбила все восемь Шахедов и три Калибра
ВС

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что в ночь на 2 июля силы ПВО сбили 8 дронов и три "Калибры".

Источник: Игнат в эфире "Суспільне", Воздушные силы

Детали: Игнат сообщил, что по предварительной информации ночью силы ПВО уничтожили 8 дронов и три "Калибры".

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Обновлено: Воздушные силы обнародовали отчет, уточнив, что это были 8 "Шахедов", все они сбиты.

Также военные уточнили, что "Калибрами" россияне атаковали с Черного моря.

Напомним: Ночью 2 июля враг атаковал Киев "Шахедами", которые уничтожила украинская ПВО.

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Во время российской атаки ночью на 2 июля в Киевской области от обломков БПЛА повреждены несколько домов и ранен человек.

Темы: Воздушные силы ВСУвоздушная тревогаШахед
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