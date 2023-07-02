Ночью ПВО сбила все восемь "Шахедов" и три "Калибра"

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат сообщил, что в ночь на 2 июля силы ПВО сбили 8 дронов и три "Калибры".

Источник: Игнат в эфире "Суспільне", Воздушные силы

Детали: Игнат сообщил, что по предварительной информации ночью силы ПВО уничтожили 8 дронов и три "Калибры".

Обновлено: Воздушные силы обнародовали отчет, уточнив, что это были 8 "Шахедов", все они сбиты.

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Также военные уточнили, что "Калибрами" россияне атаковали с Черного моря.

Напомним: Ночью 2 июля враг атаковал Киев "Шахедами", которые уничтожила украинская ПВО.

Во время российской атаки ночью на 2 июля в Киевской области от обломков БПЛА повреждены несколько домов и ранен человек.