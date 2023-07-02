Кулеба о заявлениях Орбана: Это все лишь бла-бла-бла

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на резонансные заявления премьер-министра Виктор Орбана на этой неделе, который сказал, что "Украина больше не является суверенным государством".

Об этом Кулеба сказал в интервью Bild, Welt и Politico, сообщает "Европейская правда".

"Я уже устал опровергать все эти бессмысленные аргументы... Это все только бла-бла-бла", – сказал министр, реагируя на интервью Орбана изданию Bild.

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Кулеба отметил, что не считает Орбана союзником Путина, "но политическое понимание ситуации в офисе венгерского премьера и в Кремле очень похоже", сказал министр.

"Я надеюсь, что он все еще остается союзником других членов НАТО и членов ЕС", – добавил Дмитрий Кулеба.

Он также отказался принять заявление Орбана о том, что Украина больше не является суверенной страной, поскольку она зависит от оружия и финансовой помощи Запада. Кулеба дал понять, что это "искаженная интерпретация реальности".

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Министр считает, что Орбан озвучивает такие заявления, поскольку имеет собственные внутривенгерские беспокойства.

"Венгрия отчаянно борется за средства ЕС, чтобы сохранить свою макрофинансовую стабильность и избежать беспорядков в стране", – сказал Кулеба.

В интервью изданию Bild венгерский премьер выразил убеждение, что Украина больше не является суверенным государством, поскольку стала зависимой от помощи США и Запада.

Орбан также заявил, что считает неважным событием мятеж частной военной компании "Вагнер" в России, и сказал, что не считает Путина военным преступником.

Разбор свежих заявлений Орбана смотрите в видеоблоге "ЕвроПравды".