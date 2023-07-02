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В Колумбии столкнулись два военных самолета, погиб пилот

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 июля 2023, 14:59
В Колумбии столкнулись два военных самолета, погиб пилот
скриншот

В Колумбии во время учений столкнулись два военных самолета, один из пилотов погиб.

Источник: Военно-воздушные силы Колумбии, соцсети

Дословно: "С сожалением сообщаем, что два самолета T-27 Tucano, которые выполняли учебную миссию, разбились возле 2-го воздушного боевого командования".

Детали: По данным СМИ, оба пилота катапультировались, но один из них от полученных травм погиб.

ВВС страны отмечают, что погибший - подполковник Марио Андрес Эспиноса Гонсалес.

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Темы: авиа
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