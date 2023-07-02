В Колумбии столкнулись два военных самолета, погиб пилот
В Колумбии во время учений столкнулись два военных самолета, один из пилотов погиб.
Источник: Военно-воздушные силы Колумбии, соцсети
Дословно: "С сожалением сообщаем, что два самолета T-27 Tucano, которые выполняли учебную миссию, разбились возле 2-го воздушного боевого командования".
#BREAKING #Colombia Two planes of the Colombian Air Force, which were on an exercise, collided in the air today in central Colombia. pic.twitter.com/2WKYcS0c6eРеклама:— National Independent (@NationalIndNews) July 2, 2023
Детали: По данным СМИ, оба пилота катапультировались, но один из них от полученных травм погиб.
ВВС страны отмечают, что погибший - подполковник Марио Андрес Эспиноса Гонсалес.
Expresamos nuestras condolencias y solidaridad a la familia del piloto fallecido, el Teniente Coronel Mario Andrés Espinosa González (QEPD) y a cada uno de los hombres y mujeres de la Institución.— Fuerza Aérea Colombiana (@FuerzaAereaCol) July 2, 2023
“Los pilotos no mueren, solo vuelan más alto” pic.twitter.com/OMQTUZhTS7