Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Колумбии столкнулись два военных самолета, погиб пилот

Роман ПетренкоВоскресенье, 2 июля 2023, 14:59
В Колумбии столкнулись два военных самолета, погиб пилот
скриншот

В Колумбии во время учений столкнулись два военных самолета, один из пилотов погиб.

Источник: Военно-воздушные силы Колумбии, соцсети

Дословно: "С сожалением сообщаем, что два самолета T-27 Tucano, которые выполняли учебную миссию, разбились возле 2-го воздушного боевого командования".

Реклама:

Детали: По данным СМИ, оба пилота катапультировались, но один из них от полученных травм погиб.

ВИДЕО ДНЯ

ВВС страны отмечают, что погибший - подполковник Марио Андрес Эспиноса Гонсалес.

Темы: авиа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
авиа
Россия отказала Бразилии в участии в расследовании падения самолета Пригожина
После разрушения самолетов в аэропорту Пскова отменены все рейсы
В московских аэропортах задержали десятки рейсов
Последние новости
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
23:25
Обвиняемые по делам Майдана экс-министр МВД Захарченко и беркутовец Собина выступили в ООН
Все новости...
Реклама: