В Колумбии столкнулись два военных самолета, погиб пилот

В Колумбии во время учений столкнулись два военных самолета, один из пилотов погиб.

Источник: Военно-воздушные силы Колумбии, соцсети

Дословно: "С сожалением сообщаем, что два самолета T-27 Tucano, которые выполняли учебную миссию, разбились возле 2-го воздушного боевого командования".

#BREAKING #Colombia Two planes of the Colombian Air Force, which were on an exercise, collided in the air today in central Colombia. pic.twitter.com/2WKYcS0c6e

