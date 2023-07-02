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Берлин и Варшава не могут договориться о центре для Leopard, танки ждут ремонта – Spiegel

"Европейская правда"Воскресенье, 2 июля 2023, 20:41
Берлин и Варшава не могут договориться о центре для Leopard, танки ждут ремонта – Spiegel
танк Leopard2, фото Getty Images

Польша и Германия планировали в конце мая открыть ремонтный центр танков Leopard на польской территории, однако до сих пор обе страны не могут договориться – и дело не только в деньгах.

Об этом говорится в публикации Spiegel, пишет "Европейская правда".

21 апреля на авиабазе Рамштайн в Германии глава Минобороны Борис Писториус объявил, что в конце мая в Польше откроется ремонтный центр для боевых танков Leopard, которые поставляют в Украину. Министр даже смог оценить примерную стоимость так называемого ремонтного хаба в 150 миллионов евро.

Однако спустя два месяца после встречи в Рамштайне, по словам источников из оборонной промышленности, немецко-польский танковый проект пока не достиг никакого прогресса. Вместо этого Берлин и Варшава ведут непримиримые споры относительно деталей структуры совместного предприятия.

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Первый проект соглашения был готов несколько дней назад, но до конца прошлой недели документ так и не был подписан из-за различных спорных моментов.

По замыслу, два немецких производителя танков Rheinmetall и Krauss-Maffei Wegmann (KMW) должны были создать совместное предприятие. Вместе с польской государственной бронетанковой компанией PGZ планировалось создать совместную танковую мастерскую на польских заводах в Гливице и Познани. Расходы на ремонт танков Leopard взяло бы на себя немецкое правительство.

В промышленных кругах, однако, говорят, что этот проект пока тормозится Польшей. Например, польская компания PGZ представила очень своеобразные идеи относительно стоимости работ по ремонту танков; инсайдеры говорили о крайне завышенных ценах.

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Например, PGZ хотела взять более 100 тысяч евро за так называемую "первичную диагностику" танков. В Германии за такую диагностику обычно берут всего около 12 тысяч евро. Кроме того, PGZ не хочет давать никаких гарантий на ремонт, что также является абсолютно необычным, пишет издание.

Немецкие танкостроители считают, что споры вокруг танкового хаба являются политически мотивированными. Уже несколько месяцев правительство в Варшаве ведет кампанию против Берлина. Правящая партия "Право и справедливость" (PiS) почти не упускает случая выступить против немецкого правительства.

Из Украины в Польшу уже прибыли несколько танков Leopard, которые нуждаются в ремонте, поэтому медлить с запуском ремонтного центра нельзя. 

В понедельник Борис Писториус будет иметь возможность провести беседу по открытию ремонтного центра со своим польским коллегой Мариушем Блащаком. Вместе министры посетят немецкую позицию противовоздушной обороны Patriot в польском городе Замость. 

13 июня сообщалось, что Германия и Польша приближаются к заключению соглашения о создании сервисного центра для ремонта боевых танков Leopard и другой западной техники, которую использует Украина.

Темы: ГерманияПольшапомощь Украине
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