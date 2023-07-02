Посланник Папы после визита в Москву: Не существует мирного плана
Специальный представитель Папы Римского Франциска кардинал Маттео Дзуппи после посещения Москвы заявил, что у Ватикана нет никакого мирного плана относительно войны в Украине, а его миссия была сосредоточена на гуманитарных вопросах.
Источник: Дзуппи в интервью RAI в воскресенье, пишет Reuters
Дословно: "Не существует мирного плана, не существует посредничества... Существует большое стремление, чтобы насилие прекратилось и чтобы человеческую жизнь можно было сохранить, начиная с защиты самых маленьких".
Детали: Дзуппи заявил, что его миссия в Москву по войне в Украине была сосредоточена на гуманитарных вопросах и не включала никаких обсуждений мирного плана.
На этой неделе Дзуппи встретился в Москве с одним из советников президента Владимира Путина Юрием Ушаковым и главой Русской православной церкви патриархом Кириллом. Ранее в июне он также посетил Киев для переговоров с президентом Владимиром Зеленским.
По словам представителя Папы, все встречи "были важными, особенно в гуманитарных аспектах, на которых мы сосредоточились".
Дзуппи добавил, что в ближайшие дни встретится с Папой Франциском, чтобы обсудить результаты проведенных встреч.
Предыстория:
- В конце мая стало известно, что Папа Римский Франциск попросил главу итальянского епископата кардинала Маттео Дзуппи создать миротворческую миссию для войны в Украине.
- 6 июня президент Украины Владимир Зеленский принял Маттео Дзуппи в Киеве.
- В конце июня Дзуппи приехал в Москву, где в частности встретился с детским омбудсменом РФ Марией Львовой-Беловой, которую обвиняют в принудительной депортации украинских детей.