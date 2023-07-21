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Украина, вероятно, получит F-16 до конца года – Белый дом

"Европейская правда", Татьяна ЛозовенкоПятница, 21 июля 2023, 12:40

В Белом доме считают, что Украина, вероятно, получит истребители F-16 до конца этого года.

Источник: заявление координатора Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби в эфире телеканала Fox News, пишет Европейская правда

Детали: По его словам, "F-16 прибудут в Украину, скорее всего, до конца года". Впрочем, добавил он, в Вашингтоне "не считают, что только F-16 смогут изменить ситуацию" на поле боя.

Кирби выразил убеждение, что сейчас Киеву "больше необходимы боеприпасы для артиллерии, средства ПВО и бронетехника".

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Что предшествовало:

  • Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что полное прекращение российской морской блокады украинских портов станет возможным тогда, когда Украина получит первые эскадрильи F-16.
  • Перед этим три десятка депутатов Европейского парламента присоединились к призыву как можно быстрее передать Украине истребители четвертого поколения F-16, обучение на которых украинские летчики начнут в августе.
  • На саммите НАТО в Литве министр обороны Украины Алексей Резников подписал меморандум с 11 странами-членами коалиции, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.

Темы: истребителиСШАпомощь Украиневойна
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