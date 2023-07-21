Украина, вероятно, получит F-16 до конца года – Белый дом

В Белом доме считают, что Украина, вероятно, получит истребители F-16 до конца этого года.

Источник: заявление координатора Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джона Кирби в эфире телеканала Fox News, пишет Европейская правда

Детали: По его словам, "F-16 прибудут в Украину, скорее всего, до конца года". Впрочем, добавил он, в Вашингтоне "не считают, что только F-16 смогут изменить ситуацию" на поле боя.

Кирби выразил убеждение, что сейчас Киеву "больше необходимы боеприпасы для артиллерии, средства ПВО и бронетехника".

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