Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Роман Петренко, "Европейская правда"Воскресенье, 23 июля 2023, 12:26
столтенберг с зеленским, скриншот

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг согласился на запрос президента Владимира Зеленского созвать встречу новосозданного Совета Украина-НАТО.

Источник: dpa, "Европейская правда"

Детали: Пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску рассказала, что встреча состоится в среду на уровне послов с целью "консультаций относительно последних событий и обсуждения транспортировки украинского зерна через Черное море". 

Реклама:

Напомним: В вечернем видеообращении 22 июля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора просил Столтенберга безотлагательно созвать Совет Украина-НАТО из-за агрессивных шагов РФ в Черном море.

Темы: НАТОЗеленскийзерно
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
НАТО
Кулеба и Столтенберг обсудили вступление Украины в НАТО
Кулеба обсудил со Столтенбергом о вступлении Украины в НАТО
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: