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Роман Петренко, "Европейская правда"Воскресенье, 23 июля 2023, 12:26
столтенберг с зеленским, скриншот

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг согласился на запрос президента Владимира Зеленского созвать встречу новосозданного Совета Украина-НАТО.

Источник: dpa, "Европейская правда"

Детали: Пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску рассказала, что встреча состоится в среду на уровне послов с целью "консультаций относительно последних событий и обсуждения транспортировки украинского зерна через Черное море". 

Напомним: В вечернем видеообращении 22 июля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора просил Столтенберга безотлагательно созвать Совет Украина-НАТО из-за агрессивных шагов РФ в Черном море.

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Темы: НАТОЗеленскийзерно
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