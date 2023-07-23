Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг согласился на запрос президента Владимира Зеленского созвать встречу новосозданного Совета Украина-НАТО.

Источник: dpa, "Европейская правда"

Детали: Пресс-секретарь Альянса Оана Лунгеску рассказала, что встреча состоится в среду на уровне послов с целью "консультаций относительно последних событий и обсуждения транспортировки украинского зерна через Черное море".

Напомним: В вечернем видеообращении 22 июля президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что во время телефонного разговора просил Столтенберга безотлагательно созвать Совет Украина-НАТО из-за агрессивных шагов РФ в Черном море.

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