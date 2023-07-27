В Литве заговорили о прекращении автобусного сообщения с Беларусью
Министерство транспорта и коммуникаций Литвы обратилось в Департамент государственной безопасности с просьбой оценить риск автобусных пассажирских перевозок в Беларусь.
Источник: телеканал TV3, сообщает Европейская правда
Детали: Как отметили в Министерстве, если такие рейсы признают рискованными, количество пассажирских перевозок в Беларусь сократят или вообще откажутся от таких маршрутов.
Департамент государственной безопасности неоднократно обнародовал информацию о том, что белорусские спецслужбы активизировали свою деятельность на границе и что граждан Литвы, путешествующих в Беларусь, допрашивают на пограничных пунктах пропуска и принуждают к сотрудничеству путем шантажа и психологического давления.
Литовская разведка неоднократно призывала граждан страны избегать поездок в Беларусь и Россию.
По данным Администрации безопасности транспорта Литвы, сейчас существует 66 пассажирских автобусных маршрутов в Беларусь и через Беларусь, которые обслуживают 11 литовских перевозчиков и 22 белорусских перевозчика.
Деятельность осуществляется в рамках международного соглашения между правительством Беларуси и правительством Литвы.
Пресс-секретарь Департамента государственной безопасности Литвы Аурелия Верницкайте подтвердила, что разведка получила обращение Министерства связи и даст на него ответ.
Напомним:
- Литва установила 4-метровый забор вдоль своей 690-километровой границы с Беларусью. По словам пограничной службы Литвы, в этом году почти 900 мигрантов пересекли границу и их выслали. Многие попали в страну, перерезав ограждение на границе.