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В Литве заговорили о прекращении автобусного сообщения с Беларусью

"Европейская правда", "Украинская правда"Четверг, 27 июля 2023, 09:22

Министерство транспорта и коммуникаций Литвы обратилось в Департамент государственной безопасности с просьбой оценить риск автобусных пассажирских перевозок в Беларусь.

Источник: телеканал TV3, сообщает Европейская правда

Детали: Как отметили в Министерстве, если такие рейсы признают рискованными, количество пассажирских перевозок в Беларусь сократят или вообще откажутся от таких маршрутов.

Департамент государственной безопасности неоднократно обнародовал информацию о том, что белорусские спецслужбы активизировали свою деятельность на границе и что граждан Литвы, путешествующих в Беларусь, допрашивают на пограничных пунктах пропуска и принуждают к сотрудничеству путем шантажа и психологического давления.

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Литовская разведка неоднократно призывала граждан страны избегать поездок в Беларусь и Россию.

По данным Администрации безопасности транспорта Литвы, сейчас существует 66 пассажирских автобусных маршрутов в Беларусь и через Беларусь, которые обслуживают 11 литовских перевозчиков и 22 белорусских перевозчика.

Деятельность осуществляется в рамках международного соглашения между правительством Беларуси и правительством Литвы.

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Пресс-секретарь Департамента государственной безопасности Литвы Аурелия Верницкайте подтвердила, что разведка получила обращение Министерства связи и даст на него ответ.

Напомним:

  •  Литва установила 4-метровый забор вдоль своей 690-километровой границы с Беларусью. По словам пограничной службы Литвы, в этом году почти 900 мигрантов пересекли границу и их выслали. Многие попали в страну, перерезав ограждение на границе.

Темы: ЛитватранспортБеларусь
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