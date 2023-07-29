В Сумах россияне разрушили корпус учебного заведения - СМИ
Суббота, 29 июля 2023, 23:13
В результате ракетного удара российских войск по Сумах в субботу вечером разрушен один из корпусов учебного заведения.
Источник: Суспільне Суми
Дословно: "Взрывом разрушен один из корпусов учебного заведения. Там продолжается пожар, его тушат спасатели. Место окружено полицией.
В близлежащих домах выбиты окна. Повреждено также здание православного храма, расположенного рядом.
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Взрыв в Сумах прогремел до включения сирены воздушной тревоги, около 20:00".
Детали: Суспільне публикует также фото последствий удара.
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Что предшествовало: Российские войска в субботу вечером нанесли ракетный удар по учебному заведению в Сумах. В ОВА отмечали, что информация о разрушениях и пострадавших уточняется.