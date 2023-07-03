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В Лисичанске захватчики превратили все больницы в военные госпитали – ГВА

Ольга ГлущенкоПонедельник, 3 июля 2023, 06:52
В Лисичанске захватчики превратили все больницы в военные госпитали – ГВА
Лисичанск, иллюстративное фото Сергея Гайдая

Жители временно оккупированного Лисичанска лишены доступа к медицине, поскольку российские захватчики превратили все медицинские учреждения города в военные госпитали.

Источник: начальник Лисичанской МВА Валерий Шибико в эфире телеканала, цитирует Укринформ

Прямая речь: "На данный момент все медицинские учреждения, которые у нас работали, переоснащены в госпитали, где лечатся раненые военные врага.

Линия фронта очень близко, там происходят значительные бои, поэтому количество раненых очень большое, и у них просто нет ни времени, ни людей, ни лекарств предоставлять какие-то услуги гражданским жителям".

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Детали:  По его словам, в городе поселилось много российских военных. Некоторые кварталы враг закрывает для местных жителей.

Он добавил, что захватчики открыли некоторые аптеки в Лисичанске, но из-за завышенных цен горожане не могут приобрести лекарства.

Кроме того, отметил Шибико, мобильная связь есть только в некоторых районах Лисичанска. Россияне строго контролируют ее и проверяют телефоны местных жителей на блокпостах - за звонок на украинские номера захватчики могут упрятать в подвал.

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Темы: Лисичанскоккупациямедицина
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