Силы обороны "отминусовали" еще 600 захватчиков, вражеский вертолет и 5 танков
Понедельник, 3 июля 2023, 07:48
Силы обороны "отминусовали" еще 600 захватчиков, вражеский вертолет и 5 танков
За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 600 захватчиков, вражеский вертолет, 5 танков и другую технику оккупантов.
Источник: данные Генштаба
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Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.23 ориентировочно составили:
- личного состава – около 230260 (+600) человек ликвидировано,
- танков – 4057 (+5) ед,
- боевых бронированных машин – 7899 (+11) ед,
- артиллерийских систем – 4220 (+32) ед,
- РСЗО – 641 (+4) ед,
- средств ПВО - 391 (+1) ед,
- самолетов – 315 (+0) ед,
- вертолетов – 309 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3573 (+16) ед,
- крылатых ракет – 1264 (+3) ед,
- кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 6834 (+18) ед,
- специальной техники – 590 (+7) ед.