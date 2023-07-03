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Силы обороны "отминусовали" еще 600 захватчиков, вражеский вертолет и 5 танков

Ольга ГлущенкоПонедельник, 3 июля 2023, 07:48
Силы обороны отминусовали еще 600 захватчиков, вражеский вертолет и 5 танков
фото Эльдара Сарахмана, УП

Силы обороны "отминусовали" еще 600 захватчиков, вражеский вертолет и 5 танков

За минувшие сутки украинские защитники уничтожили еще 600 захватчиков, вражеский вертолет, 5 танков и другую технику оккупантов.

Источник: данные Генштаба

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 03.07.23 ориентировочно составили:

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  • личного состава – около 230260 (+600) человек ликвидировано,
  • танков – 4057 (+5) ед,
  • боевых бронированных машин – 7899 (+11) ед,
  • артиллерийских систем – 4220 (+32) ед,
  • РСЗО – 641 (+4) ед,
  • средств ПВО - 391 (+1) ед,
  • самолетов – 315 (+0) ед,
  • вертолетов – 309 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3573 (+16) ед,
  • крылатых ракет – 1264 (+3) ед,
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6834 (+18) ед,
  • специальной техники – 590 (+7) ед.

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Темы: войнаГенштаб
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