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Воины ССО уничтожили пулеметный расчет врага, который мешал наступать в Донецкой области

Алена МазуренкоПонедельник, 3 июля 2023, 10:14
Воины ССО уничтожили пулеметный расчет врага, который мешал наступать в Донецкой области
скриншот

На донецком направлении воины Сил специальных операций уничтожили вражеский пулеметный расчет, который мешал развивать наступательные действия защитникам.

Источник: Командование Сил специальных операций ВСУ

Дословно: "Донецкое направление. Вражеский пулеметный расчет мешал развивать наступательные действия нашим собратьям.

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Детали: Оператор ССО "Спенсер" рассказал, что защитники попросили спецназовцев уничтожить вражеский расчет: "На нас вышли ребята по радейке попросили помощи, мы и вальнули его".

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Темы: Донецкая областьвойнаССО
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