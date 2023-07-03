Воины ССО уничтожили пулеметный расчет врага, который мешал наступать в Донецкой области

На донецком направлении воины Сил специальных операций уничтожили вражеский пулеметный расчет, который мешал развивать наступательные действия защитникам.

Источник: Командование Сил специальных операций ВСУ

Дословно: "Донецкое направление. Вражеский пулеметный расчет мешал развивать наступательные действия нашим собратьям.

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Прямое попадание из ПТРК "ФАГОТ" опустошило гнездо оккупантов".

Детали: Оператор ССО "Спенсер" рассказал, что защитники попросили спецназовцев уничтожить вражеский расчет: "На нас вышли ребята по радейке попросили помощи, мы и вальнули его".