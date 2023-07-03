Воины ССО уничтожили пулеметный расчет врага, который мешал наступать в Донецкой области
Понедельник, 3 июля 2023, 10:14
На донецком направлении воины Сил специальных операций уничтожили вражеский пулеметный расчет, который мешал развивать наступательные действия защитникам.
Источник: Командование Сил специальных операций ВСУ
Дословно: "Донецкое направление. Вражеский пулеметный расчет мешал развивать наступательные действия нашим собратьям.
Прямое попадание из ПТРК "ФАГОТ" опустошило гнездо оккупантов".
Реклама:
Детали: Оператор ССО "Спенсер" рассказал, что защитники попросили спецназовцев уничтожить вражеский расчет: "На нас вышли ребята по радейке попросили помощи, мы и вальнули его".