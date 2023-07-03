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Россияне атаковали Сумы: дрон попал в многоэтажку в центре города, есть жертва

Алена МазуренкоПонедельник, 3 июля 2023, 13:25
Россияне атаковали Сумы: дрон попал в многоэтажку в центре города, есть жертва
фото Суспільне

Российские оккупанты 3 июля атаковали Сумы, в результате удара БПЛА в пятиэтажном жилом доме погиб 1 человек.

Источник: "Суспільне", мэр Сум

Обновлено: Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в Сумах в результате российского удара БПЛА, в пятиэтажном жилом доме погиб 1 человек.

Детали: Сообщается, что в результате вражеской атаки в центре Сум поврежден жилой дом.

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Городской голова Сум Александр Лысенко написал, что в городе раздаются взрывы и работает ПВО.

Сейчас в Сумской области объявлено воздушную тревогу.

В ОГА призвали не покидать укрытий до отбоя.

ВИДЕО ДНЯ

В КП "Электроавтотранс" сообщили, что в городе по ул. Петропавловская перекрыто движение транспорта.

Темы: СумыРосcияобстрел
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