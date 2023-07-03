Россияне атаковали Сумы: дрон попал в многоэтажку в центре города, есть жертва
Понедельник, 3 июля 2023, 13:25
Российские оккупанты 3 июля атаковали Сумы, в результате удара БПЛА в пятиэтажном жилом доме погиб 1 человек.
Источник: "Суспільне", мэр Сум
Обновлено: Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что в Сумах в результате российского удара БПЛА, в пятиэтажном жилом доме погиб 1 человек.
Детали: Сообщается, что в результате вражеской атаки в центре Сум поврежден жилой дом.
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