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Морпехи сожгли российский вертолет Ка-52 противотанковым "Джавелином"

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 июля 2023, 11:51
Морпехи сожгли российский вертолет Ка-52 противотанковым Джавелином
иллюстративное фото

2 июля на Бердянском направлении морские пехотинцы сбили российский ударный вертолет Ка-52 из переносного противотанкового ракетного комплекса "Джавелин".

Источник: пресс-служба 36 ОБрМП

Дословно: "309-й ликвидированный вертолет оккупантов за морпехами 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского".

Детали: Отмечается, что "Аллигатора" на Бердянском направлении сожгли морпехи-противотанкисты бригады из ПТРК "Джавелин".

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По данным УП, это произошло в воскресенье 2 июля.

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Темы: война
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