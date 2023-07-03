Морпехи сожгли российский вертолет Ка-52 противотанковым "Джавелином"

2 июля на Бердянском направлении морские пехотинцы сбили российский ударный вертолет Ка-52 из переносного противотанкового ракетного комплекса "Джавелин".

Источник: пресс-служба 36 ОБрМП

Дословно: "309-й ликвидированный вертолет оккупантов за морпехами 36 отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского".

Детали: Отмечается, что "Аллигатора" на Бердянском направлении сожгли морпехи-противотанкисты бригады из ПТРК "Джавелин".

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По данным УП, это произошло в воскресенье 2 июля.