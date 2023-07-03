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Десантники сожгли свеженький БК россиян под Бахмутом

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 июля 2023, 13:19
Десантники сожгли свеженький БК россиян под Бахмутом
шеврон 77-й бригады ДШВ

Десантники 77 бригады ДШВ уничтожили боекомплект оккупантов в районе Бахмута.

Источник: пресс-служба командования ДШВ

Детали: Отмечается, что артиллеристы 77 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожили только что доставленные и разгруженные вражеские боеприпасы.

Прямая речь офицера разведывательно-огневого комплекса: "В результате слаженной работы артиллерии и разведки десантников противник потерял большое количество боеприпасов".

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Темы: Бахмутвойна
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