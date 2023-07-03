Десантники сожгли свеженький БК россиян под Бахмутом
Понедельник, 3 июля 2023, 13:19
Десантники 77 бригады ДШВ уничтожили боекомплект оккупантов в районе Бахмута.
Источник: пресс-служба командования ДШВ
Детали: Отмечается, что артиллеристы 77 отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВС Украины уничтожили только что доставленные и разгруженные вражеские боеприпасы.
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Прямая речь офицера разведывательно-огневого комплекса: "В результате слаженной работы артиллерии и разведки десантников противник потерял большое количество боеприпасов".
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