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В Грузии назвали недружественным решением санкции Украины против Georgian Airways

"Европейская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 16:01

Грузия назвала неприемлемыми санкции, введенные Украиной в отношении грузинской авиакомпании Georgian Airways, которая возобновила полеты в Россию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", заявил министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили, сообщает "Грузия Online".

По его словам, это было "действительно политически обусловленное решение". Он добавил, что в РФ "летает много авиакомпаний многих стран, и подобной реакции или решения со стороны украинских властей в других случаях не было".

Давиташвили выразил мнение, что к этому решению "приложили руку и грузинские оппозиционеры", указав на то, "насколько связаны некоторые оппозиционные группы" Грузии с властью Украины.

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"Печально говорить, что мы увидели очередное крайне недружественное решение со стороны властей Украины. Такие факты были у нас и в предыдущих случаях, когда несколько граждан Грузии попали под так называемые санкции властей Украины", – отметил он.

Министр экономики и устойчивого развития Грузии выразил убеждение, что данное решение Киева не укладывается в те стандарты отношений между странами, которые есть у Грузии и Украины.

"Что касается реагирования, как и в предыдущем случае, на это отреагировал МИД Грузии, и я уверен, что и сейчас будет соответствующая реакция со стороны МИДа", – резюмировал Давиташвили.

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Ранее сообщалось, что грузинская авиакомпания Georgian Airways, которая возобновила полеты в Россию, и ее директор Тамаз Гаиашвили оказались в обновленном санкционном списке Украины.

Напомним, в мае Россия сняла свой односторонний запрет на авиасообщение с Грузией, а 20 мая Georgian Airways осуществила первый за 4 года прямой рейс в РФ.

Перед тем в Грузии вызвал резонанс резкий ответ компании на протесты возмущенных граждан под ее офисом.

Правящая партия и правительство Грузии позитивно восприняли восстановление авиасообщения с Россией, тогда как президент Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать Georgian Airways. Компания со своей стороны объявила ее нежелательным лицом на своих рейсах.

Темы: ГрузияУкраинасанкцииавиа
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