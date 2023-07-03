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МИД Грузии вызвал главу посольства Украины из-за санкций против Georgian Airways - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 16:42

Министерство иностранных дел Грузии в понедельник вызвало временного поверенного в делах Украины Александра Шульгу в связи с введением санкций против грузинского перевозчика Georgian Airways.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский телеканал Imedi.

Визит украинского дипломата в грузинский МИД длился около получаса, после него Шульга не давал комментариев для СМИ. Внешнеполитическое ведомство Грузии также пока не комментировало вызов дипломата.

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Напомним, что грузинская авиакомпания Georgian Airways, которая возобновила полеты в Россию, и ее директор Тамаз Гаиашвили оказались в обновленном санкционном списке Украины.

Решение вызвало протест в грузинской власти, которая назвала такой шаг недружественным.

Правящая партия и правительство Грузии благосклонно отнеслись к восстановлению авиасообщения с Россией, тогда как президент Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать Georgian Airways.

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Компания в свою очередь объявила ее нежелательным лицом на своих рейсах.

Темы: ГрузияУкраинаавиасанкции
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