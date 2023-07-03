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МИД Грузии вызвал главу посольства Украины из-за санкций против Georgian Airways - СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 16:42

Министерство иностранных дел Грузии в понедельник вызвало временного поверенного в делах Украины Александра Шульгу в связи с введением санкций против грузинского перевозчика Georgian Airways.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на грузинский телеканал Imedi.

Визит украинского дипломата в грузинский МИД длился около получаса, после него Шульга не давал комментариев для СМИ. Внешнеполитическое ведомство Грузии также пока не комментировало вызов дипломата.

Напомним, что грузинская авиакомпания Georgian Airways, которая возобновила полеты в Россию, и ее директор Тамаз Гаиашвили оказались в обновленном санкционном списке Украины.

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Решение вызвало протест в грузинской власти, которая назвала такой шаг недружественным.

Правящая партия и правительство Грузии благосклонно отнеслись к восстановлению авиасообщения с Россией, тогда как президент Саломе Зурабишвили призвала бойкотировать Georgian Airways.

Компания в свою очередь объявила ее нежелательным лицом на своих рейсах.

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Темы: ГрузияУкраинаавиасанкции
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