Суд арестовал нардепа от "ЕС", подозреваемого в мошенничестве: залог – более 2 млн
Лычаковский районый суд Львова избрал подозреваемому в мошенничестве нардепу от партии "Европейская солидарность" Сергею Алексееву меру пресечения 60 суток под стражей.
Источник: "Укринформ" из зала суда
Детали: Такое решение огласил судья Дмитрий Рудаков.
Альтернативой ареста является залог в размере 2 млн 264 тыс. грн.
Со своей стороны Алексеев заявил, что у него нет таких денег, его друзья и коллеги будут искать нужную сумму.
В то же время однопартийцы Алексеева из "Европейской солидарности" заявляют, что, по их мнению, оглашение решения суда умышленно затянули до 18.00, чтобы не дать возможности провести оплату сегодня.
Что предшествовало: Лычаковский райсуд Львова отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в мошенничестве нардепу от "Евросолидарности" Сергею Алексееву из-за его неявки. В пресс-службе "Европейской солидарности" "Украинской правде" объяснили, что Алексеев не явился на избрание меры пресечения, поскольку находился на заседании Верховной Рады.
Предыстория:
- 30 июня стало известно о задержании действующего нардепа от фракции "Евросолидарность" Сергея Алексеева. СБУ сообщила, что вместе с ГБР задокументировала, как нардеп требовал деньги с гражданина одной из европейских стран, а именно за 50 тыс. долл. обещал иностранцу свое содействие в избежании экстрадиции.
- Депутату, который возглавляет подкомитет по вопросам правоохранительной деятельности, сообщили о подозрении в мошенничестве (ч.4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- В "Европейской солидарности" ночные обыски у нардепа Алексеева назвали "продолжением провокаций и давления на представителей партии".
- Государственное бюро расследований просит об аресте Алексеева с альтернативой залога в 10 миллионов гривен.