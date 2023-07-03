Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Суд арестовал нардепа от "ЕС", подозреваемого в мошенничестве: залог – более 2 млн

Валентина РоманенкоПонедельник, 3 июля 2023, 18:09
Суд арестовал нардепа от ЕС, подозреваемого в мошенничестве: залог – более 2 млн
Алексеев в суде. фото "Укринформа"

Лычаковский районый суд Львова избрал подозреваемому в мошенничестве нардепу от партии "Европейская солидарность" Сергею Алексееву меру пресечения 60 суток под стражей.

Источник: "Укринформ" из зала суда

Детали: Такое решение огласил судья Дмитрий Рудаков.

Реклама:

Альтернативой ареста является залог в размере 2 млн 264 тыс. грн.

Со своей стороны Алексеев заявил, что у него нет таких денег, его друзья и коллеги будут искать нужную сумму.

В то же время однопартийцы Алексеева из "Европейской солидарности" заявляют, что, по их мнению, оглашение решения суда умышленно затянули до 18.00, чтобы не дать возможности провести оплату сегодня.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: Лычаковский райсуд Львова отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в мошенничестве нардепу от "Евросолидарности" Сергею Алексееву из-за его неявки. В пресс-службе "Европейской солидарности" "Украинской правде" объяснили, что Алексеев не явился на избрание меры пресечения, поскольку находился на заседании Верховной Рады.

Предыстория:

  • 30 июня стало известно о задержании действующего нардепа от фракции "Евросолидарность" Сергея Алексеева. СБУ сообщила, что вместе с ГБР задокументировала, как нардеп требовал деньги с гражданина одной из европейских стран, а именно за 50 тыс. долл. обещал иностранцу свое содействие в избежании экстрадиции.
  • Депутату, который возглавляет подкомитет по вопросам правоохранительной деятельности, сообщили о подозрении в мошенничестве (ч.4 ст. 190 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
  • В "Европейской солидарности" ночные обыски у нардепа Алексеева назвали "продолжением провокаций и давления на представителей партии".
  • Государственное бюро расследований просит об аресте Алексеева с альтернативой залога в 10 миллионов гривен.

Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: