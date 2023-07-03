Суд арестовал нардепа от "ЕС", подозреваемого в мошенничестве: залог – более 2 млн

Лычаковский районый суд Львова избрал подозреваемому в мошенничестве нардепу от партии "Европейская солидарность" Сергею Алексееву меру пресечения 60 суток под стражей.

Источник: "Укринформ" из зала суда

Детали: Такое решение огласил судья Дмитрий Рудаков.

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Альтернативой ареста является залог в размере 2 млн 264 тыс. грн.

Со своей стороны Алексеев заявил, что у него нет таких денег, его друзья и коллеги будут искать нужную сумму.

В то же время однопартийцы Алексеева из "Европейской солидарности" заявляют, что, по их мнению, оглашение решения суда умышленно затянули до 18.00, чтобы не дать возможности провести оплату сегодня.

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Что предшествовало: Лычаковский райсуд Львова отложил рассмотрение ходатайства об избрании меры пресечения подозреваемому в мошенничестве нардепу от "Евросолидарности" Сергею Алексееву из-за его неявки. В пресс-службе "Европейской солидарности" "Украинской правде" объяснили, что Алексеев не явился на избрание меры пресечения, поскольку находился на заседании Верховной Рады.

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