В ряде областей объявлена тревога, есть угроза применения дронов

В южных и восточных регионах Украины объявлена воздушная тревога, есть угроза применения вражеских беспилотников.

Источник: Воздушные силы ВСУ, карта воздушных тревог

Детали: Тревогу объявили в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

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Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе применения врагом беспилотников в Запорожской области.

Обновлено: По состоянию на 22:00 тревога распространилась на Донецкую область, в Николаевской - отменена.

По состоянию на 23:00 тревога распространилась на Днепропетровскую область, в Херсонской - отменена.