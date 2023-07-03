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В ряде областей объявлена тревога, есть угроза применения дронов

"Украинская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 21:51
В ряде областей объявлена тревога, есть угроза применения дронов
ФОТО GETTY IMAGES

В южных и восточных регионах Украины объявлена воздушная тревога, есть угроза применения вражеских беспилотников.

Источник: Воздушные силы ВСУ, карта воздушных тревог

Детали: Тревогу объявили в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

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Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе применения врагом беспилотников в Запорожской области.

Обновлено: По состоянию на 22:00 тревога распространилась на Донецкую область, в Николаевской - отменена.

По состоянию на 23:00 тревога распространилась на Днепропетровскую область, в Херсонской - отменена.

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Темы: Херсонская областьЗапорожская областьДонецкая областьвоздушная тревога
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