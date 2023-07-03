Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В ряде областей объявлена тревога, есть угроза применения дронов

"Украинская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 21:51
В ряде областей объявлена тревога, есть угроза применения дронов
ФОТО GETTY IMAGES

В южных и восточных регионах Украины объявлена воздушная тревога, есть угроза применения вражеских беспилотников.

Источник: Воздушные силы ВСУ, карта воздушных тревог

Детали: Тревогу объявили в Николаевской, Херсонской и Запорожской областях.

Воздушные силы ВСУ предупреждают об угрозе применения врагом беспилотников в Запорожской области.

Реклама:

Обновлено: По состоянию на 22:00 тревога распространилась на Донецкую область, в Николаевской - отменена.

По состоянию на 23:00 тревога распространилась на Днепропетровскую область, в Херсонской - отменена.

 

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Херсонская областьЗапорожская областьДонецкая областьвоздушная тревога
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоСенцов получил контузию на фронте

Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе

Украина в июне произвела больше снарядов, чем за весь прошлый год – Камышин

Аккаунты с синей галочкой в Twitter распространяют фейки о войне в Украине - BBC

На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды

фото, видео, обновлено от 16:07В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие

Все новости...
Херсонская область
РФ обстреляла Херсонскую область: попали возле церкви, ранены супруги
В районе Антоновского моста продолжается мощная боевая работа - Гуменюк
Херсонщина: за сутки от обстрелов ранены трое детей - ОГА
Последние новости
20:32
Германия не может помешать США предоставить Украине кассетные боеприпасы – Штайнмайер
20:24
видеоСенцов получил контузию на фронте
20:04
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
19:56
Волкер: Это не Украина не готова к НАТО, а НАТО не готов принять Украину
19:26
фотоВозле Мелитополя произошел мощный взрыв, вероятно на базе оккупантов – мэр
19:20
В Польше в ДТП попал микроавтобус с украинцами: есть погибшая и раненые
19:13
Генштаб: В Старобельске работникам больницы, не взявшим паспорта РФ, выдали "карточки резидентов"
18:59
Силы обороны наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях – Генштаб
18:49
Украина сможет начать переговоры с ЕС без полного выполнения критериев Еврокомиссии – Стефанишина
18:44
Украина в июне произвела больше снарядов, чем за весь прошлый год – Камышин
Все новости...
Реклама: