Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики

"Украинская правда"Понедельник, 3 июля 2023, 23:23
Под Москвой – мощный пожар на складах фабрики
Скрин с видео

В городе Химки Московской области горят складские помещения бывшей мебельной фабрики – площадь пожара достигла тысячи "квадратов".

Источник: Москва 24

Детали: По предварительной информации, вспыхнул цех бывшего мебельного комбината на улице Некрасова. Также огонь охватил склад с краской. О пострадавших информации нет.

Российское Министерство по чрезвычайным делам сообщило, что горит складское помещение на площади 400 кв. метров. Позже площадь пожара увеличилась до 1000 "квадратов".

Реклама:

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Росcияпожар
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

"Вагнер" в Беларуси: украинские пограничники отслеживают движения российских наемников

Президент Южной Кореи с необъявленным визитом прибыл в Киев

Крупная колонна вагнеровцев прибыла в Беларусь – "Гаюн"

Министр обороны Британии Уоллес думает покинуть пост - СМИ

Путин хочет сохранить ЧВК "Вагнер" как боевую силу, но без Пригожина – ISW

ЮАР должна поступить "правильно", если Путин прибудет на саммит БРИКС – прокурор МУС

Все новости...
Росcия
За месяц российский рынок покинули еще 13 международных компаний – KSE Institute
С начала войны финские компании наторговали с РФ минимум на 1,5 млрд евро - СМИ
Атака "шахедами" по Сумам: возросло количество погибших и раненых
Последние новости
12:39
Россияне атаковали Купянский район, убили мужчину
12:21
Нагрузка на мозг в преклонном возрасте может снизить риск развития деменции – ученые
12:17
Лондону грозит вспышка кори из-за низкого уровня вакцинации
12:10
"Вагнер" в Беларуси: украинские пограничники отслеживают движения российских наемников
12:01
Заработала бесплатная эвакуация из Сумской области
11:56
фотоКосмический телескоп Хаббл запечатлел "галактического монстра"
11:42
СМИ: В Нидерландах чиновникам запретили пользоваться AliExpress и Вконтакте
11:28
Палата представителей США согласовала бюджет с $300 млн для Украины
11:12
Крупнейшая в мире нефтесервисная компания SLB полностью прекращает поставки в РФ
10:55
Россияне били авиацией, минометами и артиллерией по восьми областям
Все новости...
Реклама: