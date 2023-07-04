Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших

"Украинская правда"Вторник, 4 июля 2023, 00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 прилетов, 5 погибших
Разрушения после обстрелов РФ. Иллюстративное фото ОВА

В течение 3 июля россияне совершили 28 обстрелов Сумской области, зафиксировано 170 взрывов, погибли 5 человек, есть разрушения.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Шалыгинской громаде враг бил из артиллерии (10 взрывов), в результате обстрела погибли 2 мирных жителей и 1 человек ранен.

На территорию Середино-Будской громады россияне сбросили 2 мины.

Реклама:

В Миропольской громаде зафиксирован пуск ракет (НУРС) с вертолета (3 взрыва).

В Великописаревской громаде вражеским БпЛА сброшено ВОГ (2 взрыва), также были минометные обстрелы (36 взрывов). Также были обстрелы из АГС (30 взрывов), в результате одного из обстрелов возник пожар нежилых зданий.

В Сумской громаде зафиксированы прилеты БПЛА типа "Shahed 136". В результате попаданий повреждено административное здание и 2 многоквартирных жилых дома, 7 частных авто и помещение школы. Предварительно есть 2 погибших и 19 раненых.

ВИДЕО ДНЯ

В Юнаковской громаде были минометные обстрелы (24 взрыва). В результате одного из обстрелов погиб местный житель. Повреждены частное жилое домовладение и хозяйственная постройка. Также россияне били из артиллерии (14 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены 3 частных жилых дома.

В Белопольской громаде зафиксировано 29 взрывов из минометов.

По Хотинской громаде осуществлены минометные обстрелы (4 взрыва) и обстрел из артиллерии (3 взрыва).

В Краснопольской громаде был артобстрел (10 взрывов).

Напомним: Президент Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 4 июля Россия нанесла удары иранскими дронами по жилым домам, а также по зданию СБУ в Сумах.  

Темы: обстрелСумская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

видеоСенцов получил контузию на фронте

Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе

Украина в июне произвела больше снарядов, чем за весь прошлый год – Камышин

Аккаунты с синей галочкой в Twitter распространяют фейки о войне в Украине - BBC

На Полтавщине из-за загрязнения реки Псел запретили купание, рыбалку и использование воды

фото, видео, обновлено от 16:07В Киеве горела АЗС, есть пострадавшие

Все новости...
обстрел
РФ обстреляла Херсонскую область: попали возле церкви, ранены супруги
Россияне атаковали Сумы: дрон попал в многоэтажку в центре города, есть жертва
На Черниговщине – более 20 вражеских приходов
Последние новости
20:32
Германия не может помешать США предоставить Украине кассетные боеприпасы – Штайнмайер
20:24
видеоСенцов получил контузию на фронте
20:04
Медведев угрожает ударом по трем украинским АЭС и ядерным объектам в Европе
19:56
Волкер: Это не Украина не готова к НАТО, а НАТО не готов принять Украину
19:26
фотоВозле Мелитополя произошел мощный взрыв, вероятно на базе оккупантов – мэр
19:20
В Польше в ДТП попал микроавтобус с украинцами: есть погибшая и раненые
19:13
Генштаб: В Старобельске работникам больницы, не взявшим паспорта РФ, выдали "карточки резидентов"
18:59
Силы обороны наступают на Мелитопольском и Бердянском направлениях – Генштаб
18:49
Украина сможет начать переговоры с ЕС без полного выполнения критериев Еврокомиссии – Стефанишина
18:44
Украина в июне произвела больше снарядов, чем за весь прошлый год – Камышин
Все новости...
Реклама: