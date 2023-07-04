Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших

"Украинская правда"Вторник, 4 июля 2023, 00:22
Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 прилетов, 5 погибших
Разрушения после обстрелов РФ. Иллюстративное фото ОВА

В течение 3 июля россияне совершили 28 обстрелов Сумской области, зафиксировано 170 взрывов, погибли 5 человек, есть разрушения.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Шалыгинской громаде враг бил из артиллерии (10 взрывов), в результате обстрела погибли 2 мирных жителей и 1 человек ранен.

Реклама:

На территорию Середино-Будской громады россияне сбросили 2 мины.

В Миропольской громаде зафиксирован пуск ракет (НУРС) с вертолета (3 взрыва).

В Великописаревской громаде вражеским БпЛА сброшено ВОГ (2 взрыва), также были минометные обстрелы (36 взрывов). Также были обстрелы из АГС (30 взрывов), в результате одного из обстрелов возник пожар нежилых зданий.

ВИДЕО ДНЯ

В Сумской громаде зафиксированы прилеты БПЛА типа "Shahed 136". В результате попаданий повреждено административное здание и 2 многоквартирных жилых дома, 7 частных авто и помещение школы. Предварительно есть 2 погибших и 19 раненых.

В Юнаковской громаде были минометные обстрелы (24 взрыва). В результате одного из обстрелов погиб местный житель. Повреждены частное жилое домовладение и хозяйственная постройка. Также россияне били из артиллерии (14 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены 3 частных жилых дома.

В Белопольской громаде зафиксировано 29 взрывов из минометов.

По Хотинской громаде осуществлены минометные обстрелы (4 взрыва) и обстрел из артиллерии (3 взрыва).

В Краснопольской громаде был артобстрел (10 взрывов).

Напомним: Президент Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 4 июля Россия нанесла удары иранскими дронами по жилым домам, а также по зданию СБУ в Сумах.  

Темы: обстрелСумская область
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
обстрел
Враг бил по Сумщине, сбросил 11 мин
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
На Сумщине в результате обстрела пострадали три человека
Последние новости
04:58
Вокруг Роботино продолжаются позиционные бои – аналитики
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
Все новости...
Реклама: