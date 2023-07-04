Обстрелы Сумщины: за сутки – 170 "прилетов", 5 погибших

В течение 3 июля россияне совершили 28 обстрелов Сумской области, зафиксировано 170 взрывов, погибли 5 человек, есть разрушения.

Источник: Сумская областная военная администрация в Facebook

Детали: По Шалыгинской громаде враг бил из артиллерии (10 взрывов), в результате обстрела погибли 2 мирных жителей и 1 человек ранен.

На территорию Середино-Будской громады россияне сбросили 2 мины.

Реклама:

В Миропольской громаде зафиксирован пуск ракет (НУРС) с вертолета (3 взрыва).

В Великописаревской громаде вражеским БпЛА сброшено ВОГ (2 взрыва), также были минометные обстрелы (36 взрывов). Также были обстрелы из АГС (30 взрывов), в результате одного из обстрелов возник пожар нежилых зданий.

В Сумской громаде зафиксированы прилеты БПЛА типа "Shahed 136". В результате попаданий повреждено административное здание и 2 многоквартирных жилых дома, 7 частных авто и помещение школы. Предварительно есть 2 погибших и 19 раненых.

ВИДЕО ДНЯ

В Юнаковской громаде были минометные обстрелы (24 взрыва). В результате одного из обстрелов погиб местный житель. Повреждены частное жилое домовладение и хозяйственная постройка. Также россияне били из артиллерии (14 взрывов). В результате одного из обстрелов повреждены 3 частных жилых дома.

В Белопольской громаде зафиксировано 29 взрывов из минометов.

По Хотинской громаде осуществлены минометные обстрелы (4 взрыва) и обстрел из артиллерии (3 взрыва).

В Краснопольской громаде был артобстрел (10 взрывов).

Напомним: Президент Владимир Зеленский заявил, что в ночь на 4 июля Россия нанесла удары иранскими дронами по жилым домам, а также по зданию СБУ в Сумах.