Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС

Российские захватчики продолжают минировать оккупированные территории на юге Украины – в Мелитопольском районе Запорожской области враг устанавливает мины на грунтовых дорогах и засеянных полях.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На временно оккупированных территориях юга Украины, в частности в Мелитопольском районе, российско-оккупационные войска с помощью специальной военной техники продолжают устанавливать минные ограждения прямо на засеянных полях, а иногда и просто на грунтовых дорогах.

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По имеющейся информации, гусеничный минный заградитель ГМЗ-3, который минирует землю со скоростью 208 единиц в минуту, неоднократно был зафиксирован в полях под Мелитополем".

Детали: В ЦНС отметили, что соответствующие действия оккупантов ставят под угрозу жизнь гражданских лиц.