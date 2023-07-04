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Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС

"Украинская правда"Вторник, 4 июля 2023, 01:59
Под Мелитополем оккупанты минируют дороги и засеянные поля – ЦНС
ФОТО "РИА-МЕЛИТОПОЛЬ"

Российские захватчики продолжают минировать оккупированные территории на юге Украины – в Мелитопольском районе Запорожской области враг устанавливает мины на грунтовых дорогах и засеянных полях.

Источник: Центр национального сопротивления

Дословно: "На временно оккупированных территориях юга Украины, в частности в Мелитопольском районе, российско-оккупационные войска с помощью специальной военной техники продолжают устанавливать минные ограждения прямо на засеянных полях, а иногда и просто на грунтовых дорогах.

По имеющейся информации, гусеничный минный заградитель ГМЗ-3, который минирует землю со скоростью 208 единиц в минуту, неоднократно был зафиксирован в полях под Мелитополем".

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Детали: В ЦНС отметили, что соответствующие действия оккупантов ставят под угрозу жизнь гражданских лиц.

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Темы: Запорожская областьМелитопольминирование
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