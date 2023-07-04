Зеленский призвал Байдена пригласить Украину в НАТО

Президент Владимир Зеленский призвал президента США Джо Байдена сейчас пригласить Украину в НАТО, даже если членом Альянса Украина станет после окончания войны.

Источник: интервью Зеленского телеканалу CNN, полная версия которого выйдет 5 июля в 19:00 по Киеву

Детали: Выступая на английском языке на CNN, Зеленский сказал, что Байден является "лицом, которое принимает решение" – будет Украина в НАТО или нет.

"Он (президент США – ред.) поддерживает наше будущее в НАТО", но приглашение сейчас стало бы огромным мотиватором для украинских солдат, заявил Зеленский.

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На вопрос, почему бы не дождаться приглашения, Зеленский ответил, что "очень важно", чтобы Украина получила приглашение "сейчас".

"Это так важно чувствовать, что в будущем вы действительно будете рядом с союзниками", – подчеркнул украинский президент.

Зеленский добавил, что понимает, что Украина "никогда не будет в НАТО до того, как закончится война".

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"Мы все понимаем. Но этот сигнал действительно очень важен. И зависит от решения Байдена", – заявил президент.

Справка. Саммит НАТО состоится в Вильнюсе 11-12 июля. Украина сформулировала два конкретных ожидания от саммита Альянса в Вильнюсе – относительно членства и гарантий безопасности.

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Напомним: Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сообщил, что Украина продолжает интенсивно готовиться к Вильнюсскому саммиту НАТО, чтобы получить решения, которые ее удовлетворяют.