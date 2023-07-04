За минувшие сутки произошло более 40 боевых столкновений с врагом – сводка

В течение 3 июля между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло более 40 боевых столкновений на 4 направлениях.

Источник: сводка Генерального штаба ВСУ в Facebook

Дословно: "Сегодня ночью РФ нанесла очередной удар иранскими ударными БпЛА "Shahed". Информация о последствиях российской террористической атаки пока уточняется.

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По уточненной информации, за прошедшие сутки российские оккупанты применили 3 зенитные управляемые ракеты с ЗРК С-300 и 22 иранских ударных БпЛА типа "Shahed" по гражданским инфраструктурным объектам в Сумской, Донецкой и Запорожской областях.

В результате противовоздушного боя наши воины уничтожили 16 ударных БпЛА типа "Shahed".

В целом враг нанес 56 авиационных ударов и совершил 77 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения и разрушения и повреждения гражданской инфраструктуры, многоэтажек и частных жилых домов.

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Вероятность нанесения ракетных и авиационных ударов по всей территории Украины остается очень высокой.

Противник сосредотачивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток произошло более 40 боевых столкновений".

Детали: На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиационные удары по городу Сумы и в районе Катериновки Сумской области. Осуществил минометные и артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Бачевск, Ходино, Катериновка Сумской области и Ветеринарное, Казачья Лопань и Бударки - Харьковской.

На Купянском и Лиманском направлениях враг активно наносил авиаудары. При этом наши защитники успешно отбили 7 атак противника в районах южнее Новоселовского, Нововодяного, западнее Дибровы Луганской области и северо-восточнее Серебрянского лесничества и неподалеку Веселого Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись более 15 населенных пунктов, в частности, Петро-Ивановка, Новомлинск, Купянск Харьковской области; Невское и Белогоровка - Луганской и Верхнекаменское, Берестовое и Роздоловка в Донецкой области.

На Бахмутском направлении под плотным огнем авиации и артиллерии противника наши защитники успешно отбили 9 атак противника в районах Григорьевки, Богдановки, западнее Ягодного, Ивановского и юго-восточнее Белой Горы Донецкой области. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов, среди них Краматорск, Константиновка, Васюковка, Богдановка, Часов Яр, Предтечино и Клищеевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов. Пострадали, в частности, Керамик, Авдеевка, Северное, Водяное и Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении под вражескими авиаударами и огнем артиллерии наши защитники отбили 15 атак противника в районе города Марьинка. Враг совершил обстрелы более 15 населенных пунктов. Среди них Красногоровка, Георгиевка, Максимильяновка, Острое и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении враг вел безуспешные наступательные действия в районе Ровнополя Донецкой области. Нанес авиаудар возле Благодатного Донецкой области. Осуществил обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности это Благодатное, Угледар, Богоявленка, Шахтерское и Золотая Нива Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Осуществил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, среди них Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка Запорожской области; Марганец, Никополь Днепропетровской области; Антоновка Херсонской области и город Херсон.

Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 16 ударов по районам сосредоточения личного состава противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили 3 зенитно-ракетных комплекса, 2 района сосредоточения живой силы, 26 артиллерийских средств на огневых позициях и станцию РЭБ врага.