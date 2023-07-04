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Депутатам Львовского облсовета вручили повестки

Татьяна ЛозовенкоВторник, 4 июля 2023, 11:31
Депутатам Львовского облсовета вручили повестки
Повестка, Иллюстративное фото, УП

4 июля перед заседанием Львовского областного совета 34 депутатам вручили повестки.

Источник: депутат Львовского облсовета Иосиф Сытник в Facebook, Суспильне со ссылкой на комментарий начальницы пресс-службы Львовского ТЦК и СП Марии Левко, Радио свобода со ссылкой на комментарий Львовского облсовета

Прямая речь Сытника: "Сессия Львовского областного совета начинается со встречи с представителями Лычаковско-Железнодорожного ОРТЦК и СП г. Львова. Депутатам вручили Повестки. Слава Украине!".

Детали: Он не уточнил, сколько депутатов их получили.

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Информацию о вручении повесток депутатам перед заседанием подтвердила начальница пресс-службы Львовского ТЦК и СП Мария Левко. По ее словам, повестки вручили в рамках мобилизационных мероприятий в Украине.

Исправлено: Ранее в новости со ссылкой на Telegram Радио Свобода сообщалось, что повестки получили 56 депутатов. Позже заместитель председателя облсовета Юрий Холод сообщил, что повестки вручили 34 депутатам.

Прямая речь: "Во Львовском областном совете есть 56 депутатов-мужчин. Повестки сегодня получили 34 из них, семеро присутствующих свои карточки для голосования имели с собой. Поэтому не регистрировались, а затем не забрали своих документов от военкоматов".

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Темы: Львовмобилизация
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