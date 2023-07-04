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Из-за состояния Саакашвили МИД Украины попросил посла Грузии ехать в Тбилиси

"Европейская правда"Вторник, 4 июля 2023, 12:21
Из-за состояния Саакашвили МИД Украины попросил посла Грузии ехать в Тбилиси

Посла Грузии в Украине вызвали в Министерство иностранных дел в связи с состоянием заключенного Михеила Саакашвили и попросили его вернуться в Тбилиси "для консультаций".

Об этом сообщили в МИД, пишет "Европейская правда".

4 февраля грузинского посла Георгия Закарашвили вызвали в МИД по поручению президента Украины, где ему выразили решительный протест в связи с ухудшением состояния заключенного Саакашвили, который является гражданином Украины.

"Грузинскому дипломату было отмечено, что такое отношение к Михеилу Саакашвили является абсолютно неприемлемым. Грузинские власти должны прекратить издевательства над гражданином Украины. В связи с этим послу Грузии в Украине Георгию Закарашвили было предложено вернуться в Тбилиси для проведения консультаций для поиска путей решения сложившейся ситуации", – сообщили в дипломатическом ведомстве.

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Украинская сторона подчеркнула готовность безотлагательно обсудить вопрос перевозки Михеила Саакашвили в Украину для лечения и ухода.

Напомним, 3 июля заключенный экс-президент Грузии Михеил Саакашвили впервые с февраля участвовал в судебном заседании, через видеовключение из клиники "Вивамед". Он выглядит крайне истощенным.

После того президент Владимир Зеленский заявил, что Кремль "убивает Саакашвили руками грузинских властей" и анонсировал реакцию Украины.

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Отметим, выбранная Киевом процедура не является типичной для международных отношений. "Отзыв для консультаций" государство может применить к своему послу, но не к послу другого государства.

Зато Киев может "выгнать" посла другого государства в качестве жесткого демарша – например, объявить его персоной нон грата или лишить аккредитации. Впрочем, Зеленский решил не применять этот жесткий шаг и предложил процедуру, которая не имеет четкого названия и правил.

Темы: СаакашвилиГрузия
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