Защитники идут в наступление на 2 направлениях, подавили 18 артсисем оккупантов - Генштаб

Силы обороны ведут наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, за сутки поразили 1 район сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 3 склада боеприпасов, 18 артиллерийских средств на огневых позициях, 3 средства противовоздушной обороны и 2 станции радиоэлектронной борьбы оккупантов.

Источник: сводка Генштаба ВСУ

Дословно: "Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют мероприятия контрбатарейной борьбы".

Детали: Авиация сил обороны за сутки нанесла 13 ударов по районам сосредоточения личного состава оккупантов, 3 - по зенитно-ракетным комплексам, 1 - по пункту управления врага.

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В то же время российские захватчики в дальнейшем сосредотачивают основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, продолжаются тяжелые бои. В течение суток состоялось 30 боевых столкновений.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не обнаружено.

На Северском и Слобожанском направлениях противник за прошедшие сутки враг совершил неудачные попытки проникновения ДРГ через госграницу Украины, понес потери и отступил. Для прикрытия отхода ДРГ применил ствольную и реактивную артиллерию. В течение текущих суток совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов. Это, в частности, Карповичи, Михальчина Слобода Черниговской области; Середина-Буда, Волковка Сумской области и Одноробовка, Уды, Волчанск, Охримовка, Землянки Харьковской области.

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На Купянском направлении противник пытался наступать в районе южнее Новоселовского Луганской области. Наши воины стойко держат оборону, отбили все атаки врага. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Отрадное, Новомлинск, Двуречная, Западное, Купянск, Масютовка, Кисловка Харьковской области.

На Лиманском направлении в течение суток, при поддержке авиации, противник предпринимал попытки вытеснить наши войска с занимаемых позиций в районе западнее Нововодяного и южнее Дибровы Луганской области, успеха не имел. Артиллерийским обстрелам подверглись более 10 населенных пунктов, в частности, Невское, Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Берестовое, Веселое, Роздоловка Донецкой области.

На Бахмутском направлении, под плотным огнем авиации и артиллерии противника, наши защитники успешно отбили атаки противника в районе населенного пункта Богдановка Донецкой области. Вместе с тем украинские воины, продолжают вести наступательные действия южнее и севернее города Бахмут, закрепляются на достигнутых рубежах. От вражеских артиллерийских обстрелов пострадали более 15 населенных пунктов. Среди них Васюковка, Марково, Богдановка, Хромовое, Ивановское, Часов Яр, Клещеевка, Александро-Шультино и Северное Донецкой области.

На Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск в районе Авдеевки Донецкой области. В то же время, противник совершил артиллерийские обстрелы более 10 населенных пунктов, в частности, пострадали Очеретино, Бердичи, Степное, Авдеевка, Тоненькое и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении, под вражескими огнем артиллерии, наши защитники отбили все вражеские атаки в районе города Марьинка. Противник совершил обстрелы более 10 населенных пунктов, среди них Красногоровка, Георгиевка, Острое, Марьинка и Победа Донецкой области.

На Шахтерском направлении противник нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Осуществил обстрелы более 15 населенных пунктов, в частности это Новомихайловка, Угледар, Новоукраинка, Пречистовка, Макаровка и Зеленое Поле Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник сосредоточивает основные усилия на недопущении продвижения наших войск. Нанес авиационный удар в районе Ровнополье Запорожской области. Осуществил артиллерийские обстрелы более 30 населенных пунктов, среди них Левадное, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Белогорье Запорожской области; Змиевка, Львовское, Токаревка, Антоновка, Велетенское, Станислав Херсонской области и город Херсон.